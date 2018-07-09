Стройка. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

«Единая Россия» проследит за случаями завышения стоимости строящегося жилья

Прописанные в законе поправки дополнительно гарантируют, что деньги дольщика обязательно направят на строительство именно его дома

9 июля, PrimaMedia. Принятие закона, предусматривающего переход от долевого строительства к проектному финансированию, не существенно отразится на стоимости квадратных метров. Новый закон меняет модель жилищного строительства, а не экономику стройки, и дает дополнительные гарантии людям, вкладывающим свои деньги. Рабочая группа президиума генсовета партии "Единая Россия" по защите прав дольщиков будет внимательно следить и выявлять случаи завышения стоимости строящегося жилья, и совместно с Минстроем и региональными властями принимать все необходимые меры реагирования. Об этом заявил руководитель рабочей группы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе партии ЕР.

"В цене на жилье много составляющих: это и стоимость стройматериалов, и плата за подключение к коммунальной инфраструктуре, и соблюдение правил землепользования и застройки – чем меньше административных барьеров, тем быстрее к застройщику возвращаются вложенные средства. Закон меняет модель жилищного строительства, а не экономику стройки, поэтому напрямую на цену квартир изменения в долевом строительстве не должны сильно влиять", – считает он.

При этом Сидякин уверен, что те, кто работает с деньгами дольщиков, должны это делать добросовестно. А механизм, предусмотренный принятым законом, направлен против создания "пирамид" — когда на вновь привлеченные средства дольщиков выполнялись предыдущие обязательства застройщика.

"Поправки, которые прописаны в законе, дополнительно гарантируют, что деньги дольщика обязательно будут направлены на строительство именно его дома. Если застройщик хочет пользоваться деньгами дольщиков, а это для него дешевый финансовый ресурс, то пусть он собирает эти деньги в определенном банке на специальном эскроу-счете и получает свою прибыль после того, как гражданин получит свою квартиру. Проектное финансирование означает, что банк будет осуществлять сопровождение, чтобы привлеченные деньги шли на строительство конкретного объекта, а не другого или на иные строительные цели. Это правильно и справедливо", – заявил Сидякин.

Рабочая группа партии по защите прав дольщиков продолжит работу с регионами, чтобы помочь достроить проблемные объекты, которых по состоянию на начало 2018 года насчитывается 1179 в 72 субъектах РФ.

Напомним, что в ходе ежегодного Послания Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что считает необходимым постепенно отказаться от долевого строительства и перейти на модель, когда основная ответственность лежит на застройщиках и банках.

4 июля глава государства подписал закон, предусматривающий переход к новой модели финансирования строительства жилья с использованием эскроу-счетов и усиливающий защиту прав дольщиков. С 1 июля 2018 года использование эскроу-счетов при привлечении средств дольщиков будет носить добровольный характер, с 1 июля 2019 года – обязательный.

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