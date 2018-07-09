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Минфин сократит расходы на здравоохранение, ЖКХ и спорт

В то же время ведомство прогнозирует рост доходов Пенсионного фонда в результате грядущей реформы

9 июля, PrimaMedia. Минфин сократит расходы на здравоохранение, ЖКХ и спорт. В то же время ведомство прогнозирует рост доходов Пенсионного фонда в результате грядущей реформы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ФедералПресс.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на проект Основных направлений бюджетной политики РФ, расходы по статье "Национальная оборона" в 2019 году сократятся на 14 млрд рублей до 2,783 трл, а в 2020-м и 2021-м годах вырастут до 2,860 и 2,981 трлн рублей соответственно. Кроме того, три года подряд будут расти расходы на нацбезопасность и правоохранительную деятельность (2018 году они составят 2,105 трлн рублей, в 2019 – 2,182 трлн рублей, в 2020 году – 2,256 трлн рублей, в 2021 – 2,320 трлн). Также к 2020 году до 104,4 млрд рублей (с 95,9 млрд рублей в 2018-м) вырастут расходы на экологию.

В следующем году правительство намерено потратить на образование 716,4 млрд рублей (в 2018 году – 689,7 млрд рублей, в 2019 году – 716,4 млрд рублей, в 2020 году – 707,9 млрд рублей, в 2021 году – 726,6 млрд рублей), на культуру и кино – 98,3 млрд (в этом году – 103,2 млрд, в 2020 году – 91,4 млрд рублей, в 2021 году – 88,5 млрд).

Расходы на образование в следующем году по сравнению с этим снизятся на 20 млрд рублей до 459,5 млрд рублей (в 2020 году они составят 563,2 млрд рублей, а в 2021 году – 572,5 млрд рублей), на ЖКХ – на 19,7 млрд до 127,9 млрда рублей (в 2020 году они составят 122,1 млрд рублей, в 2021 году – 103,9 млрд).

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