Фестиваль зеленого фарфора "селадон" в Корее приглашает приморских туристов

Фестиваль зеленого фарфора "селадон". Фото: предоставлено НОТК

Посетители смогут понаблюдать за работой гончаров, а также попробовать собственноручно изготовить изделие из глины

9 июля, PrimaMedia. Фестиваль зеленого фарфора "селадон" приглашает приморских туристов с 28 июля по 3 августа в корейский уезд Канчжин. Посетители смогут понаблюдать за работой гончаров, а также попробовать собственноручно изготовить изделие из глины, сообщили ИА PrimaMedia в представительстве НОТК во Владивостоке.

Уезд Канчжин (провинция Чолланам-до) с древних времён был известен благодаря развитому судоходству и производству зелёного фарфора "селадон". В Ⅷ–Ⅹ веках Канчжин был центром гончарного производства, что объяснялось в первую очередь благоприятными природными условиями: месторождения глины высокого качества, чистая вода, запасы топлива.



Фестиваль зеленого фарфора "селадон". Фото: предоставлено НОТК

Фестиваль в Канчжине посвящён зелёному фарфору эпохи Корё селадону и изделиям из него. Этот фестиваль привлекает большое количество туристов, желающих посмотреть на уникальные изящные изделия из корейского фарфора.

В настоящее время здесь работают 16 горячих цехов, где до сих пор изготавливают керамические изделия. Посетители фестиваля могут понаблюдать за работой гончаров, а также попробовать собственноручно изготовить изделие из глины.



Фестиваль зеленого фарфора "селадон". Фото: предоставлено НОТК

Прямо рядом с местом проведения фестиваля находится лужайка с красивыми цветами, на которой туристы любят фотографироваться. Здесь также работает "Уголок живой природы".

Фестиваль зеленого фарфора селадон в Канчжине отмечен Министерством культуры, спорта и туризма Кореи в номинации "Лучший фестиваль".



Фестиваль зеленого фарфора "селадон". Фото: предоставлено НОТК

Как добраться:

На автовокзале "Сентрал сити" в Сеуле сядьте на автобус до уезда Канчжин-гун (время в пути: 4 часа 50 минут – 5 часов; 6 рейсов в день). От автовокзала в Канчжине до места проведения фестиваля можно добраться на местном автобусе (направление на волость Тэгу-мён) или специальном автобусе-шатле (время в пути: 50 минут).

Официальный сайт мероприятия: http://eng.gangjinfes.or.kr/index_en.php.