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Прискорбно, что 14 регионов не выполняют обязательства по газификации – Алексей Миллер

Среди аутсайдеров оказались Приморский, Хабаровский и Камчатский края

9 июля, PrimaMedia. Три дальневосточных территории — Приморский, Хабаровский и Камчатский края — вошли в число 14-ти регионов России, которые не выполняют свои обязательства по программе газификации. Это отодвигает подключение населения и предприятий к газу на неопределенный срок. Глава "Газпрома" Алексей Миллер, выступая перед журналистами накануне годового собрания акционеров, выразил сожаление, что из-за таких регионов приходиться ежегодно сокращать программы, сообщает ИА PrimaMedia.

"К сожалению, 14 регионов выполняют свои обязательства по подготовке потребителей с существенным отставанием от утвержденного плана-графика, что для нас является очень прискорбным фактом, так как газ мы подвели, инвестиции вложили, но не можем доставить свой продукт до конечного потребителя", — заявил Алексей Миллер.

По словам генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Кирилла Селезнева, в число этих 14-ти входит и Приморский край. Приморье выполняет свои обязательства в соответствии с планом-графиком по подготовке домовладений на 100%, а по подведению инфраструктуры к котельным – 72,7%. Еще пять регионов России практически не выполняют свои обязательства. В черный "список Миллера" вошли и два дальневосточных — Хабаровский и Камчатский края. Здесь процент выполнения по некоторым показателям вообще близок к нулю.

По информации департамента энергетики Приморского края, в 2017 году построен газопровод к заводу "Звезда", который должен был быть построен в 2016 году. Сейчас газопровод в эксплуатацию не введён и функционирует в режиме пуско-наладочных работ. Единственный потребитель, которого нужно обеспечить газом, это завод "Звезда". Все мощности завода подготовлены к приходу топлива. Ещё одно невыполненное поручение – ТЭЦ "Восточная" во Владивостоке, она вводится в эксплуатацию в этом году. По другим объектам сроки сдачи ещё не подошли и говорить об их невыполнении рано, сообщает департамент энергетики.

Напомним, в 2005 году по поручению президента России Владимира Путина для ускорения темпов газификации российских регионов, главным образом сел и деревень, "Газпром" увеличил объемы инвестиций в программу. Для ее решения совместно с администрациями регионов стали ежегодно подписываться планы-графики синхронизации выполнения программ. В планах-графиках по каждому населенному пункту, к которому подводится межпоселковый трубопровод, указывается планируемое количество потребителей, в том числе домовладений и котельных, которые подлежат газификации, с четкими сроками завершения работ.

По словам Алексея Миллера, за с 2005 года уровень газификации в стране вырос 53,3% до 68,1%. Инвестиции самого "Газпрома" в программу составили более 325 млрд рублей, из них 29,5 млрлд рублей было вложено в прошлом году. На 2018 год запланировано 36,7 млрд рублей.

"Оказалось, что самая главная проблема газификации – это то, что эта программа с двусторонним движением. То есть она и Газпрома, и в первую очередь регионов, — заявил Миллер. — Когда мы вместе с ними принимаем решение по строительству, готовим схему размещения тех или иных объектов, именно руководство на местах предлагает те населенные пункты, которые должны быть газифицированы. Именно регион расставляет приоритеты.

И, к сожалению, каждый год нам приходится корректировать программу в сторону снижения. Причина – невыполнение самими регионами планов по синхронизации работ".

Обязательства по газификации распределяются между Газпромом и властями на местах. "Мы подводим газораспределительные системы непосредственно к границам населенного пункта, — сказал Алексей Миллер. – Далее администрация региона берет на себя обязательства по синхронизации работ по монтажу внутрипоселковых газопроводов, котельных и домовладений. Это зафиксировано в соглашениях, которые мы подписываем с регионами".

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