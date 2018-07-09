153 нарушения в работе компаний-перевозчиков зафиксировано во Владивостоке с начала года. Фото: ИА PrimaMedia

Беспорядок в салоне и долгие остановки: перевозчики должны мэрии Владивостока 1 млн рублей

153 нарушения в работе компаний-перевозчиков зафиксировано в приморской столице с начала года

9 июля, PrimaMedia. 153 нарушения в работе компаний-перевозчиков зафиксировано во Владивостоке за период с января по июнь. Руководителям автотранспортных предприятий направлены уведомления о наложении штрафов на сумму 965 тысяч рублей, из них уже взыскано в бюджет города 609 тысяч. Штрафы выписаны за несоблюдение графиков, интервалов, схем движения, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние автобусов и другие нарушения, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Такие цифры приводят в управлении транспорта администрации города, где подвели итоги работы в первом полугодии.

Согласно итогам, в целях удобства пассажиров в этом году произведена корректировка расписания движения автобусных маршрутов № 12, 62, 66, 74, 76, 98Д и 98Ц. Также увеличено количество рейсов по маршруту № 28 "Семеновская – б. Емар": дополнительный рейс с остановки "Семеновская" организован в 20.00.

Для решения транспортного вопроса с кампусом ДВФУ создана рабочая группа, в состав которой вошли студенты вуза, специалисты управления транспорта, муниципального казенного учреждения "Автоматизированный диспетчерский центр", руководители автотранспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки на остров Русский.

По результатам работы комиссии на остановках "Кампус ДВФУ", "Студенческая", "Окатовая" оптимизировано действующее расписание движения.

Кроме этого на регулярных маршрутах № 40 "Семеновская – Завод "Варяг" и № 13 "Змеинка – Ж/д вокзал" заменили устаревшие автобусы. Теперь на этих маршрутах работают новые автобусы марки ГАЗель Next, "Форд" и "Мерседес", сообщили в администрации Владивостока.

Учитывая пожелания жителей города и для изучения возможности открытия новых маршрутов, специалисты мэрии проводили обследования дорожных условий в районах улиц Адмирала Смирнова, Нейбута (Зеленый угол), Каштановой, Приходько, Трудовых Резервов, Чкалова, Свердлова, Садгородской.

Стоит отметить, что в этом году был передан в безвозмездное пользование причал № 30. Оператором причала определено подведомственное управлению транспорта МКУ "Автоматизированный диспетчерский центр".

На сегодняшний день причал является единственным гидротехническим сооружением, пригодным для осуществления в городе морских пассажирских перевозок. От причала осуществляются перевозки по маршрутам Владивосток — остров Попова, остров Рейнеке и Владивосток, п-ов Песчаный – Владивосток.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Семь новых автобусов на маршрут от Чуркина до центра закуплено во Владивостоке

Мусор в салонах, грязные сиденья, ржавчина на корпусах – реалии автобусов Владивостока

На 300 тысяч рублей оштрафовали автоперевозчиков Владивостока с начала года

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Для жителей Владивостока разработали единый проездной билет

04 июля, 09:00

Автобусы во Владивостоке изменят схему движения на День города

30 июня, 10:15

Автобусы во Владивостоке могут ходить до полуночи на День города

26 июня, 15:15

Первый пляжный автобус выходит на линию 23 июня в Находке

18 июня, 12:55

Количество рейсов дачных автобусов увеличили в Находке

09 июня, 15:40

Картина дня

Дольщики почти достроенного небоскреба во Владивостоке рискуют пополнить список обманутых

15:50

Глава Приморья поставил "Лучу" задачу победить в ФНЛ

13:00

В избирком Приморья поступили документы от выдвиженца КПРФ на выборы губернатора

08 июля, 02:30

Народная достопримечательность: Во Владивостоке открыли скульптуру "Семь сопок"

10:05

Во Владивостоке продолжается "зачистка" улиц от ларьков с едой

14:25

Беспорядок в салоне и долгие остановки: перевозчики должны мэрии Владивостока 1 млн рублей
Взяли крепость и покорили «Эверест»: Slavda Group приняла участие в «Гонке Героев»
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia