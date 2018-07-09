Беспорядок в салоне и долгие остановки: перевозчики должны мэрии Владивостока 1 млн рублей

153 нарушения в работе компаний-перевозчиков зафиксировано во Владивостоке с начала года. Фото: ИА PrimaMedia

153 нарушения в работе компаний-перевозчиков зафиксировано в приморской столице с начала года

9 июля, PrimaMedia. 153 нарушения в работе компаний-перевозчиков зафиксировано во Владивостоке за период с января по июнь. Руководителям автотранспортных предприятий направлены уведомления о наложении штрафов на сумму 965 тысяч рублей, из них уже взыскано в бюджет города 609 тысяч. Штрафы выписаны за несоблюдение графиков, интервалов, схем движения, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние автобусов и другие нарушения, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Такие цифры приводят в управлении транспорта администрации города, где подвели итоги работы в первом полугодии.

Согласно итогам, в целях удобства пассажиров в этом году произведена корректировка расписания движения автобусных маршрутов № 12, 62, 66, 74, 76, 98Д и 98Ц. Также увеличено количество рейсов по маршруту № 28 "Семеновская – б. Емар": дополнительный рейс с остановки "Семеновская" организован в 20.00.

Для решения транспортного вопроса с кампусом ДВФУ создана рабочая группа, в состав которой вошли студенты вуза, специалисты управления транспорта, муниципального казенного учреждения "Автоматизированный диспетчерский центр", руководители автотранспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки на остров Русский.

По результатам работы комиссии на остановках "Кампус ДВФУ", "Студенческая", "Окатовая" оптимизировано действующее расписание движения.

Кроме этого на регулярных маршрутах № 40 "Семеновская – Завод "Варяг" и № 13 "Змеинка – Ж/д вокзал" заменили устаревшие автобусы. Теперь на этих маршрутах работают новые автобусы марки ГАЗель Next, "Форд" и "Мерседес", сообщили в администрации Владивостока.

Учитывая пожелания жителей города и для изучения возможности открытия новых маршрутов, специалисты мэрии проводили обследования дорожных условий в районах улиц Адмирала Смирнова, Нейбута (Зеленый угол), Каштановой, Приходько, Трудовых Резервов, Чкалова, Свердлова, Садгородской.

Стоит отметить, что в этом году был передан в безвозмездное пользование причал № 30. Оператором причала определено подведомственное управлению транспорта МКУ "Автоматизированный диспетчерский центр".

На сегодняшний день причал является единственным гидротехническим сооружением, пригодным для осуществления в городе морских пассажирских перевозок. От причала осуществляются перевозки по маршрутам Владивосток — остров Попова, остров Рейнеке и Владивосток, п-ов Песчаный – Владивосток.