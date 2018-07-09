Приемная комиссия. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Довузовские подразделения ДВФУ готовы принять 584 школьника в новом учебном году

Родители учащихся, успешно прошедших испытания, могут подать заявления и оплатить учебу с 9 до 16 июля 2018 года

9 июля, PrimaMedia. Вступительные экзамены и собеседования для приема на 2018-2019 учебный год завершены в довузовских подразделениях Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Родители школьников, успешно прошедших испытания, могут подать заявления на зачисление и заключить договоры на оказание платных образовательных услуг с 9 до 16 июля 2018 года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе вуза.

В довузовских подразделениях ДВФУ действует трехступенчатая система подготовки (начальная – 1-4 класс, основная – 5-9 класс, средняя – 10-11 класс). Вступительные испытания в обязательном порядке проходят все поступающие в 1 класс, а также учащиеся, которые переводятся на новую образовательную ступень — в 5 и 10 классы. Для будущих первоклассников организованы собеседования, старшие ребята сдают тесты по математике, русскому языку и дополнительному предмету.

Как сообщили в службе проректора по учебной и воспитательной работе ДВФУ, на 2018-2019 учебный год довузовские подразделения готовы принять 584 учащихся. При этом вступительные испытания прошли порядка 1 тысячи школьников, а конкурс на зачисление на некоторые программы достигает трех человек на одно место.

С 9 по 16 июля 2018 года родителей школьников, которые успешно прошли собеседования и сдали экзамены, приглашают подать заявления на зачисление и заключить договоры на обучение. Сделать это можно по адресу: Океанский проспект, 39.

На дополнительные вопросы ответят по "горячей линии" департамента довузовского образования ДВФУ ddo@dvfu.ru, тел. 8 (423) 265-24-24 (27-10).

Одновременно с приемной кампанией в довузовских подразделениях ДВФУ полным ходом идет подготовка к новому учебному году. Сформированы и утверждены учебные планы по всем программам начальной, средней и старшей школы, проводится косметический ремонт в классах, столовых, спортивных и других помещениях. 2018-2019 учебный год стартует во всей общеобразовательной сети ДВФУ 1 сентября.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Правоохранители выяснили, кто распространял интимные фотографии детей из Приморья

26 июня, 08:15

Выпускники Находки попрощаются со школой на фестивале «Крылья Востока»

21 июня, 16:05

Участников профильной смены ВДЦ «Океан» «Энергия Старта» наградили в Приморье

19 июня, 12:00

Более 50 школьников Владивостока летом решили поработать почтальонами

14 июня, 16:15

Практические занятия проходят в смене «Энергия Старта» в детском центре «Океан»

08 июня, 16:40

Картина дня

Дольщики почти достроенного небоскреба во Владивостоке рискуют пополнить список обманутых

08 июля, 02:30

Народная достопримечательность: Во Владивостоке открыли скульптуру "Семь сопок"

13:00

В избирком Приморья поступили документы от выдвиженца КПРФ на выборы губернатора

10:05

Во Владивостоке продолжается "зачистка" улиц от ларьков с едой

11:45

Поднятый со дна моря американский танк «Шерман» восстановили во Владивостоке

14:25

Беспорядок в салоне и долгие остановки: перевозчики должны мэрии Владивостока 1 млн рублей
Взяли крепость и покорили «Эверест»: Slavda Group приняла участие в «Гонке Героев»
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia