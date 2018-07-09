Довузовские подразделения ДВФУ готовы принять 584 школьника в новом учебном году

Приемная комиссия. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Родители учащихся, успешно прошедших испытания, могут подать заявления и оплатить учебу с 9 до 16 июля 2018 года

9 июля, PrimaMedia. Вступительные экзамены и собеседования для приема на 2018-2019 учебный год завершены в довузовских подразделениях Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Родители школьников, успешно прошедших испытания, могут подать заявления на зачисление и заключить договоры на оказание платных образовательных услуг с 9 до 16 июля 2018 года, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе вуза.

В довузовских подразделениях ДВФУ действует трехступенчатая система подготовки (начальная – 1-4 класс, основная – 5-9 класс, средняя – 10-11 класс). Вступительные испытания в обязательном порядке проходят все поступающие в 1 класс, а также учащиеся, которые переводятся на новую образовательную ступень — в 5 и 10 классы. Для будущих первоклассников организованы собеседования, старшие ребята сдают тесты по математике, русскому языку и дополнительному предмету.

Как сообщили в службе проректора по учебной и воспитательной работе ДВФУ, на 2018-2019 учебный год довузовские подразделения готовы принять 584 учащихся. При этом вступительные испытания прошли порядка 1 тысячи школьников, а конкурс на зачисление на некоторые программы достигает трех человек на одно место.

С 9 по 16 июля 2018 года родителей школьников, которые успешно прошли собеседования и сдали экзамены, приглашают подать заявления на зачисление и заключить договоры на обучение. Сделать это можно по адресу: Океанский проспект, 39.

На дополнительные вопросы ответят по "горячей линии" департамента довузовского образования ДВФУ ddo@dvfu.ru, тел. 8 (423) 265-24-24 (27-10).

Одновременно с приемной кампанией в довузовских подразделениях ДВФУ полным ходом идет подготовка к новому учебному году. Сформированы и утверждены учебные планы по всем программам начальной, средней и старшей школы, проводится косметический ремонт в классах, столовых, спортивных и других помещениях. 2018-2019 учебный год стартует во всей общеобразовательной сети ДВФУ 1 сентября.