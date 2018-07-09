До старта финального в Приморье этапа РДС-Восток осталось меньше недели

Дрифт с огоньком от Алексея Линькова. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток

27 мотивированных спортсменов, 27 заряженных автомобилей и несметное количество резины, запчастей и нервов

9 июля, PrimaMedia. Соревнования по дрифту РДС-Восток пройдут на "Примринге" в ближайшую субботу, 14 июля. Болельщики увидят одиночный и парный дрифт в исполнении гонщиков из Владивостока, Хабаровска, Находки, Дальнегорска, Партизанска и Петропавловска-Камчатского. Мероприятие станет последним этапом РДС-Восток для Приморья в этом году, сообщили ИА PrimaMedia в оргкомитете соревнований.

Соревнования РДС-Восток уже давно перестали быть сугубо спортивным мероприятием – это, скорее, спортивное шоу, в котором гонщики соревнуются за победу, а болельщики имеют возможность не только поддержать спортсменов, но и насладиться ярким зрелищем.

На протяжении вот уже девяти лет Российская дрифт-серия успешно доказывает, что дрифт в нашей стране может и должен быть безопасным и красивым. За это время лига прошла путь от никому не известного мероприятия до крупнейшего в стране соревнования в своей дисциплине. В начале гоночного сезона 2018 года РДС-Восток преодолела отметку в 50 этапов — такой стабильностью может похвастаться далеко не каждое соревнование.

Владивосток ждет самый жаркий этап года. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток 27 мотивированных спортсменов, 27 заряженных автомобилей. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток Екатерина и Максим Седых. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток 1 / 3

"Мы рады, что проведение соревнований по дрифту приветствуют на разных уровнях, в том числе и во власти, однако мы делаем РДС-Восток целиком и полностью своими силами и стараемся делать его максимально качественно. Цепочка на самом деле несложная: делаете качественное мероприятие – приходит зритель, за зрителем идут спонсоры, которые помогают серии развиваться, а пилотам — строить конкурентоспособные автомобили и больше тренироваться. Как следствие – растёт уровень и класс пилотов и, вместе с этим, зрелищность соревнования", — говорит пресс-секретарь РДС-Восток Алёна Шестакова.

На протяжении нескольких лет соревнования РДС-Восток проходили в Артёме, затем добавилась площадка в Хабаровске, а меньше месяца назад серия впервые провела мероприятие в Благовещенске. И для самой серии, и для города – это стало большим событием.

"Мероприятие в Благовещенске дало нам понять, что мы движемся в правильном направлении: дрифт ценят и любят не только во Владивостоке и Хабаровске, но и по всему Дальнему Востоку, а нам есть, что показать. По большому счёту, мы готовы рассмотреть варианты проведения соревнований РДС-Восток в любом городе Дальнего Востока. Главное – наличие площадки, где можно было бы провести дрифт-заезды", — добавила Алёна Шестакова.

Напомним, 2 сентября в Хабаровске пройдут финальные соревнования РДС-Восток в 2018 году. Однако, несмотря ни на что, домом для серии был и остаётся Владивосток. Большинство пилотов родом из Приморья, а потому, домашние этапы для них – большое и значимое событие. 14 июля на "Примринге" будет жарко, и если не постарается погода, то пилоты уж точно устроят горячие битвы.

27 мотивированных спортсменов, 27 заряженных автомобилей, несметное количество резины, запчастей и нервов — всё это не имеет смысла без зрительской поддержки.

Алексей Передерей. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток Пилот с Петропавловска-Камчатского Алексей Козлов. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток 7 сентября пройдет финал соревнований в Хабаровске. Фото: предоставлено оргкомитетом РДС-Восток 1 / 3

Эффектные одиночные и парные заезды можно будет оценить 14 июля с 9.00, когда начнутся тренировки. Соревнования "Тансо" (одиночные заезды) стартуют в 11.30, а официальная церемония открытия пройдёт в 14.00, после чего зрители станут свидетелями заездов "Цуйсо" (парных заездов).

Во время мероприятия действуют различные площадки для любителей дрифта всех возрастов: фотозоны от партнёров, детский Ринго-парк, фуд-корт, палатки с сувенирной продукцией. Также по традиции среди зрителей пройдёт аукцион за право прокатиться на самом быстром дрифт-такси. И, конечно, всем болельщикам гарантированы положительные эмоции, и, пожалуй, самое зрелищное автоспортивное шоу Дальнего Востока.

Подробности на rdsvostok.ru и по телефону: (423) 266-42-66.