Депутат ЗС ПК Сергей Слепченко поздравил тружеников моря с профессиональным праздником. Фото: пресс-служба ЗС ПК

Парламентарий побывал в селе Каменка Дальнегорского городского округа

9 июля, PrimaMedia. Депутат Законодательного собрания Приморского края Сергей Слепченко по традиции в День рыбака побывал в селе Каменка Дальнегорского городского округа. Он поздравил работников и ветеранов рыбозавода "Каменский" с профессиональным праздником, а всех сельчан – с Днем семьи, любви и верности, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Заксобрания Приморья.

Рыбозавод "Каменский", отметивший 87-ю годовщину со дня основания, – одно из старейших предприятий Приморья. С 2007 года рыбозавод входит в состав ООО "Акватехнологии" и является крупнейшим на севере края рыбодобывающим и перерабатывающим предприятием полного цикла. В своем распоряжении предприятие имеет рыбопромысловый флот, береговые цеха оснащены самым современным оборудованием. Это позволяет выпускать качественную продукцию на натуральном сырье (в том числе охлажденную, копченую, соленую рыбу, пресервы, салаты из морской капусты), которая пользуется спросом у покупателей Приморья.

Основную часть работников рыбозавода составляют жители Каменки, поэтому День рыбака для села – один из главных праздников в году. Мероприятия традиционно проходят на берегу моря, на площадке перед рыбозаводом.

Обращаясь ко всем присутствующим, Сергей Слепченко отметил, что Каменский рыбозавод имеет хорошие производственные показатели, и в этом большая заслуга специалистов, которые трудятся в море и на берегу.

"По результатам зимне-весенней путины, около 50% от всего объема прибрежного лова в Приморском крае обеспечивает компания "Акватехнологии" и, соответственно, рыбозавод "Каменский", — подчеркнул депутат и руководитель компании. — Предприятие развивается, производство постоянно модернизируется. Мы гордимся нашими специалистами и ветеранами, отдавшими заводу многие годы. Символично, что в этом году День рыбака совпал с Днем семьи, любви и верности. Труд в море – тяжелый и опасный, и очень много значит, когда на берегу рыбаков ждут семьи, любящие люди. Желаю всем здоровья, рыбацкой удачи, полных тралов и семь футов под килем".

Сергей Слепченко вручил Почетные грамоты Федерального агентства по рыболовству ряду сотрудников предприятия за добросовестный безупречный труд, профессиональное мастерство. По результатам зимне-весенней путины Почетными грамотами и ценными подарками от ООО "Акватехнологии" были отмечены экипажи рыболовных сейнеров "Дивный", "Аромашев", "Белокорец", "Дуброво", береговые цеха и подразделения.

Особое внимание было уделено ветеранам рыбозавода "Каменский", чей стаж работы на предприятии составляет 30, 40 и более лет.