Страховка. Фото: Газета "БАМ"

Страховщики подбираются к пенсиям россиян

Компании готовы работать на таких же условиях, что и негосударственные пенсионные фонды

9 июля, PrimaMedia. Страховые компании хотят добиться разрешения работать с накоплениями россиян на одинаковых условиях с негосударственными пенсионными фондами, сообщает ИА AmurMedia.

Всероссийский союз страховщиков письмо с предложениями об этом направил министру финансов Антону Силуанову. Речь идет о системе индивидуального пенсионного капитала, которая, по замыслу властей, стартует в 2019 году.

"Страховщики жизни готовы вступить в систему гарантирования накоплений ИПК в те же сроки, что и НПФ, и работать на аналогичных условиях. Они уверены, что будут здоровыми конкурентами НПФ: страховщики жизни, как правило, входят в крупные финансовые холдинги, у них большая общая сеть дистрибуции, они находятся под контролем спецдепозитариев и проч. Участие в пенсионных системах различных финансовых институтов – мировая практика", пишет газета "Ведомости".

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