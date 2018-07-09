Страховщики подбираются к пенсиям россиян

Страховка. Фото: Газета "БАМ"

Компании готовы работать на таких же условиях, что и негосударственные пенсионные фонды

9 июля, PrimaMedia. Страховые компании хотят добиться разрешения работать с накоплениями россиян на одинаковых условиях с негосударственными пенсионными фондами, сообщает ИА AmurMedia.

Всероссийский союз страховщиков письмо с предложениями об этом направил министру финансов Антону Силуанову. Речь идет о системе индивидуального пенсионного капитала, которая, по замыслу властей, стартует в 2019 году.

"Страховщики жизни готовы вступить в систему гарантирования накоплений ИПК в те же сроки, что и НПФ, и работать на аналогичных условиях. Они уверены, что будут здоровыми конкурентами НПФ: страховщики жизни, как правило, входят в крупные финансовые холдинги, у них большая общая сеть дистрибуции, они находятся под контролем спецдепозитариев и проч. Участие в пенсионных системах различных финансовых институтов – мировая практика", пишет газета "Ведомости".