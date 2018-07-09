Северо-Восточная Азия: что принесет ветер перемен

Научный семинар в ДВФУ. Фото: пресс-служба ДВФУ

Изменение политической обстановки на Корейском полуострове и новые возможности экономического сотрудничества в Приморье обсудили в ДВФУ

9 июля, PrimaMedia. Изменение политической обстановки на Корейском полуострове и новые возможности экономического сотрудничества в регионе обсудили на площадке ДВФУ российские и корейские ученые и парламентарии. Для участия в дискуссии во Владивосток прилетел посол Республики Корея в РФ г-н У Юн Гын, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Заксобрания Приморья.

Научный семинар "Система мира на Корейском полуострове и новая экономическая возможность на северном направлении" организовала негосударственная некоммерческая организация New Way, возглавляемая депутатом Национальной Ассамблеи Республики Корея г-ном Чон Дон Ён совместно с Дальневосточным федеральным университетом.

От имени депутатов Законодательного собрания Приморского края участников встречи поприветствовал заместитель председателя комитета по региональной политике и законности Артем Самсонов.

"Мы, безусловно, приветствуем контакты, которые начались между лидером Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном и президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, — отметил депутат. — Грамотные решения лидеров двух стран в вопросах урегулирования проблем мирными политико-дипломатическими средствами привели к снижению общего уровня напряженности вокруг Корейского полуострова. Несомненно, этому способствует и инициатива президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина по развитию Дальневосточного региона, так называемая Новая северная политика, которая имеет очень много точек соприкосновения с нашими внутренними и внешнеполитическими интересами.



В научном семинаре принял участие депутат Законодательного собрания Приморского края Артем Самсонов. Фото: пресс-служба ДВФУ

Надеемся, что дальнейшие действия в этом направлении станут движущим факторам роста и стабилизации региональной безопасности. Это необходимо также для совместного процветания стран Северо-Восточной Азии и Евразии. Можно с уверенностью сказать, что мы с вами движемся в одном направлении".

Подробный доклад, посвященный изменению политической обстановки на Корейском полуострове и возможным направлениям развития Северо-Восточной Азии, представил профессор Ким Кан Иль (Университет Ёбён, Китай).

Вопросы экономического взаимодействия на северном направлении затронул в своем выступлении профессор Чве Чжэ Док (Университет Вон Гван, город Иксан, Республика Корея). Он, в частности, отметил важную роль Приморского края в объединении экономических интересов КНДР, Республики Кореи и Китая.

Посол Республики Корея в РФ г-н У Юн Гын отметил, что согласен с докладчиками в том, что денуклеаризация КНДР является проблемой не только Корейского полуострова. От ситуации в регионе зависит безопасность и развитие сопредельных стран и всего мира.

Профессор ВИ-ШРМИ ДВФУ Артем Лукин напомнил участникам семинара об итогах недавнего визита в Россию президента Республики Кореи Мун Чжэ Ина.

"Акцент делается на необходимости развивать сотрудничество в рамках Евразийского континента. Главные риски безопасности для современной Евразии сегодня исходят из нашего региона и Северо-Восточной Азии, центром которой является Корейский полуостров, — отметил Артем Лукин. — Мун Чжэ Ин во время выступления в Государственной думе РФ заявил, что достижение прочного мира между двумя Кореями позволит создать многосторонний режим мира и безопасности в Северо-Восточной Азии. Это важный тезис, который, по сути, совпадает с принципиальной позицией России, которая считает, что Корейская проблема может быть решена только в контексте создания прочной многосторонней системы мира и безопасности. При этом должны учитываться и соблюдаться права и интересы всех стран региона. К сожалению, мы пока далеки от этого.

В регионе в течение нескольких десятилетий существует однополярное военно-политическое доминирования США, в рамках которого Япония и Южная Корея выступают в роли младших союзников, а все остальные страны – Китай, Россия, КНДР рассматриваются в качестве соперников или даже потенциальных противников".

Подводя итоги семинара, депутат Национальной Ассамблеи Республики Корея г-н Чон Дон Ён отметил, что объединение Северо-Восточной Азии – это новый путь, не имеющий аналогов в истории.

"У нас есть мечта и есть мудрость и я верю, что мечта исполнится", — сказал он.