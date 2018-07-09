Глава Приморья поставил "Лучу" задачу победить в ФНЛ

Болельщики ФК "Луч". Фото: ИА PrimaMedia

Андрей Тарасенко встретился с командой перед началом сезона

9 июля, PrimaMedia. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко поставил задачу ФК "Луч" из Владивостока занять первое место в первенстве ФНЛ 2018/2019 и выйти в РФПЛ. Об этом он заявил на встрече с командой сегодня, 9 июля, во Владивостоке. Кроме этого, глава Приморья рассказал, что уже готов проект нового стадиона, вместимостью на 15 тысяч человек, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

"В прошлом сезоне нам удалось отстоять команду, поэтому в этом году вы должны приложить максимум усилий для победы в ФНЛ и пойти дальше. Мы дали вам денег, создаем инфраструктуру, а ваше дело лишь играть и побеждать на футбольном поле. Не подведите болельщиков, надо возвращать на стадион людей. Приморскому краю необходима победа", — сказал Андрей Тарасенко.

Кроме этого врио губернатора Приморья рассказал о новом стадионе для команды, проект которого уже готов, вместимость арены составит 15 тысяч человек. По его словам, комплекс будет аналогичный тому, который построили в Калининграде для игр Чемпионата мира по футболу 2018.