Восемь пар торжественно зарегистрировали в Находке в честь Дня семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности отметили в Находке. Фото: пресс-служба администрации Находки

Три семьи удостоены медалей «За любовь и верность»

9 июля, PrimaMedia. Мероприятие в честь Дня семьи, любви и верности прошло в Находке, в муниципальном Доме молодежи. Праздник отметили торжественной регистрацией браков и вручением медалей "За любовь и верность" супругам, которые долгие годы живут в мире и согласии, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

В торжественной церемонии приняли участие помощник главы Находки Николай Усов, председатель Приморского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Матери России" Светлана Каня, депутат городской думы Георгий Злотеску, представитель Находкинской Епархии отец Виталий.



День семьи, любви и верности отметили в Находке. Фото: пресс-служба администрации Находки

Подарки и поздравления для семей также подготовили заслуженный коллектив Приморского края "Фест Лайн", образцовый фольклорный ансамбль "Аленушка", праздничные агентства "Шар" и "Юниор", а также свадебные салоны "Веста" и "Лантана". Главных виновников торжества встречали участники проекта "Семья в истории города" Приморского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Матери России".

Многодетные и приемные семьи провели русский традиционный обряд встречи молодожёнов, угостили национальной выпечкой и подарили сувениры с символикой праздника.

Свидетельства о заключении брака на сцене зрительного зала вручила начальник управления ЗАГС администрации Находки Наталья Шмаргун. Также семьям передали поздравления от главы Находки Бориса Гладких.



День семьи, любви и верности отметили в Находке. Фото: пресс-служба администрации Находки

"Сегодня у вас замечательный и светлый день, который лучиком счастья пройдет через всю жизнь. Вы стали супругами в канун Дня семьи, любви и верности. Пусть любовь и верность идут с вами рука об руку. Желаю вам счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне", — говорится в приветственном адресе главы Находки.

Под аплодисменты зала молодожены зажгли символ семейного очага – свечи и исполнили первый танец. Новобрачным посоветовали брать пример с участников церемонии, которые уже много лет живут рука об руку.



День семьи, любви и верности отметили в Находке. Фото: пресс-служба администрации Находки

Семьи Черновол, Белых и Петрикант были удостоены медалей "За любовь и верность". От депутатского корпуса Находки пары, отмечающие в этом году круглые даты совместной жизни, поздравил Георгий Злотеску.

После торжественной части всех участников праздника встречали на улице с традиционным караваем, русским хороводом и народными песнями. Под аплодисменты гостей женихи и невесты отпустили в небо белых голубей и воздушные шары.