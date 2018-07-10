Приморские волонтеры. Фото: Александр Сафронов

Увидеть Роналду и полюбить футбол: приморские волонтеры вернулись с Чемпионата мира FIFA

14 добровольцев помогли организовать матчи по футболу в Екатеринбурге, Казани, Сочи, Саранске и Калининграде

10 июля, PrimaMedia. Приморские волонтеры по возвращению во Владивосток рассказали о своей поездке на чемпионат мира по футболу FIFA 2018. Они помогали гостям соревнований перемещаться по городу, в котором работали, сопровождали их на стадионы и в гостиницы. Французский телеканал France 24 даже снял о добровольцах из Приморья 17-минутный сюжет, сообщает PrimaMedia.

"Нашу работу высоко оценили, потому что мы отправили опытных ребят: многие из них начинали ещё в 2013 году на Универсиаде в Казани. Кто-то уже был на Олимпийских играх, на Кубке Конфедераций в прошлом году. Мы очень хотели, чтобы наш вклад в мероприятие запомнился. Приморье матчи Чемпионата не принимало, но пройти мимо него мы не могли.

Организаторы нас подготовили: мы узнали о ценностях FIFA, об их целях. Например, у организации особенное отношение к к маломобильным гражданам", — рассказывает руководитель организации "Волонтер Приморья" Ксения Козлова.

Волонтеры Юлия и Алена Кременецкие помогали с организацией матчей в Сочи.

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"В нашу зону ответственности входило все: встреча гостей, проверка билетов, рассадка по трибунам. В Сочи атмосфера чувствуется, это вообще спортивный город, но когда туда приехал футбол, это стало ощущаться особенно сильно: в кафе показывают матчи, на улицах гуляют иностранные фанаты, все разные, но у всех одна цель – посмотреть футбол и повеселиться. Было весело и интересно", — вспоминают девушки.

Матчи Чемпионата принимали не только крупные города, но и совсем небольшой Саранск. Там побывала Елизавета Калинина.

"Я была в Саранске, там проживает всего около 300 тысяч человек. Место я выбирала сама. Моей целью было не просто помочь в организации чемпионата, а поработать со СМИ: я хочу стать журналистом. Там я помогала проводить пресс-конференцию, а теперь впервые сижу по обратную сторону стола. В медиацентре я работала с иностранными журналистами.

Матчи мы не смотрели, все-таки не за этим приехали. Но я была на трибуне, когда играл Роналду. Тут уж хочешь не хочешь – полюбишь футбол. Такое нужно пережить хотя бы раз в жизни.

Среди волонтеров было много людей в возрасте: многим за 35, просто взяли отпуск и приехали помогать. Мы работали с преподавателем вуза. Еще в команде была женщина, которой почти 80 лет. Молодежи они не уступали, хорошо справлялись со своими обязанностями, все на равных. В Саранске я встретила иностранных волонтеров, для них этот чемпионат был третьим. Они сказали, что организация на высшем уровне, превзошла все их ожидания", — поделилась Елизавета Калинина.

Приморские волонтеры болели за родную сборную. Во время их полета во Владивосток Россия играла с Испанией. "Первое, что мы услышали по прилету — это счет 1:1. Отовсюду. Пока получали багаж, смотрели серию послематчевых пенальти. Счастье было сумасшедшее!" — вспоминает Ксения Козлова.

Отдыхать волонтеры будут недолго: уже сейчас начинается подготовка к Восточному экономическому форуму. Для его организации потребуется помощь более 500 добровольцев.

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