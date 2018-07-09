Роскачество развенчало мифы о консервах из сайры

Консервы. Фото: Антон Балашов

Для проверки специалисты изучили консервы на вкус, количество рыбы в банке, содержание вредных веществ и микроорганизмов

9 июля, PrimaMedia. Эксперты Роскачества закупили консервы из сайры 23 торговых марок и изучили их по 37 показателям качества и безопасности. Это продукция, произведенная в Калининградской, Московской, Псковской, Рязанской и Сахалинской областях, Москве и Приморском крае, а также в Таиланде, сообщает ИА AmurMedia.

"Консервы из сайры – это народный продукт по доступной цене. И, вопреки распространенному мнению, очень полезный. Просто чтобы получить максимум пользы и удовольствия от вкуса, нужно выбрать хорошие, качественные консервы. А еще не слушать мифы и "страшилки" о них", говорится на сайте Роскачества.

Роскачество развенчало пять мифов о сайре в консервах.

Миф 1. Рыба для консервов вылавливается в местах с плохой экологией и заражена патогенными организмами

Неправда. К безопасности всех исследованных консервов из сайры вопросов у экспертов не возникло.

Миф 2. Консервы изготавливают из несвежей рыбы

Неправда. Содержание гистамина в исследованной сайре было в пределах нормы. То есть все исследованные консервы были изготовлены из свежей рыбы.

Миф 3. Консервами очень легко отравиться

И это неправда. Все исследованные консервы, согласно результатам испытаний, произведены в условиях стерильности с соблюдением технологических режимов.

Миф 4. Консервы не полезны

Это тоже неправда. Бо́льшая часть исследованной сайры удовлетворяет суточную потребность человека в жирных кислотах омега-3 и кальции, а также содержит оптимальное количество поваренной соли.

Миф 5. В банки в основном попадают хрящи и хвостики, а мяса рыбы в них очень мало

Очередной миф. В исследовании не было ни одних консервов с нарушением ГОСТа по количеству в банке рыбы. А повышенным требованиям Роскачества по количеству рыбы соответствовало более половины консервов.

По результатам испытаний топ-3 лучших консервов из сайры составили:

1. "Капитан вкусов" (4,9785 балла) – 58,4 рублей за 100 грамм.

2. "Курильский берег" (4,9455 балла) – 38 рублей за 100 грамм.

3. "Доброфлот" (4,929 балла) – 40,8 рублей за 100 грамм.

Перечисленные консервы из сайры, а также консервы "Ультрамарин" смогут претендовать на российский Знак качества. Сайра этих торговых марок соответствует не только требованиям действующих норм по качеству и безопасности, но и опережающим требованиям стандарта Роскачества.