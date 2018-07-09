Уха для жителей Владивостока. Фото: предоставлено Фондом Владимира Николаева

На приготовление рыбного супа ушло почти 50 кг свежей горбуши

9 июля, PrimaMedia. Большой рыбный обед приготовил Фонд Владимира Николаева для жителей Владивостока ко Дню рыбака. На набережной Спортивной гавани развернулась большая полевая кухня. Более тысячи человек отведали свежую вкусную уху, приготовленную почти из 50 кг свежей горбуши, сообщает ИА PrimaMedia.

Очередь из желающих выстроилась еще за час до начала работы полевой кухни, жители и гости города хотели попробовать традиционный приморский суп, тем более, приготовленный на огне.

Более тысячи владивостокцев отведали уху в День рыбака от Фонда Владимира Николаева. Фото: предоставлено Фондом Владимира Николаева Более тысячи владивостокцев отведали уху в День рыбака от Фонда Владимира Николаева. Фото: предоставлено Фондом Владимира Николаева Более тысячи владивостокцев отведали уху в День рыбака от Фонда Владимира Николаева. Фото: предоставлено Фондом Владимира Николаева Более тысячи владивостокцев отведали уху в День рыбака от Фонда Владимира Николаева. Фото: предоставлено Фондом Владимира Николаева 1 / 4

— Очередь нисколько не смущает, тем более движется резво, да и погода радует.

— Очень вкусная уха, приятно поесть свежей приморской рыбки.

— Мы приехали всей семьей, услышали про уху от Владимира Николаева и решили обязательно попробовать!

— Отличный праздник получился! Настроение отличное, и уха вкусная!

Попробовать праздничную уху приехал и сам Владимир Николаев. Автора и руководителя программ социальной поддержки населения здесь ждали особенно: гости праздника хотели лично пообщаться с Владимиром Николаевым.

Попробовать праздничную уху приехал и сам Владимир Николаев. Фото: предоставлено Фондом Владимира Николаева Попробовать праздничную уху приехал и сам Владимир Николаев. Фото: предоставлено Фондом Владимира Николаева Более тысячи владивостокцев отведали уху в День рыбака от Фонда Владимира Николаева. Фото: предоставлено Фондом Владимира Николаева Более тысячи владивостокцев отведали уху в День рыбака от Фонда Владимира Николаева. Фото: предоставлено Фондом Владимира Николаева 1 / 4

"День рыбака — это по-настоящему наш праздник, практически каждая семья в нашем городе, да и в Приморье, так или иначе связана с морем. Мне приятно поздравить всех с Днем рыбака и устроить такой праздник для наших жителей и гостей города. Уха удалась на славу, будем продолжать все наши программы. Ведь все, что мы делаем — для наших приморцев!" — подчеркнул Владимир Николаев.