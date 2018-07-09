Уха для жителей Владивостока. Фото: предоставлено Фондом Владимира Николаева

Более тысячи владивостокцев отведали уху в День рыбака от Фонда Владимира Николаева

На приготовление рыбного супа ушло почти 50 кг свежей горбуши

9 июля, PrimaMedia. Большой рыбный обед приготовил Фонд Владимира Николаева для жителей Владивостока ко Дню рыбака. На набережной Спортивной гавани развернулась большая полевая кухня. Более тысячи человек отведали свежую вкусную уху, приготовленную почти из 50 кг свежей горбуши, сообщает ИА PrimaMedia.

Очередь из желающих выстроилась еще за час до начала работы полевой кухни, жители и гости города хотели попробовать традиционный приморский суп, тем более, приготовленный на огне.

1 / 4

— Очередь нисколько не смущает, тем более движется резво, да и погода радует.

— Очень вкусная уха, приятно поесть свежей приморской рыбки.

— Мы приехали всей семьей, услышали про уху от Владимира Николаева и решили обязательно попробовать!

— Отличный праздник получился! Настроение отличное, и уха вкусная!

Попробовать праздничную уху приехал и сам Владимир Николаев. Автора и руководителя программ социальной поддержки населения здесь ждали особенно: гости праздника хотели лично пообщаться с Владимиром Николаевым.

1 / 4

"День рыбака — это по-настоящему наш праздник, практически каждая семья в нашем городе, да и в Приморье, так или иначе связана с морем. Мне приятно поздравить всех с Днем рыбака и устроить такой праздник для наших жителей и гостей города. Уха удалась на славу, будем продолжать все наши программы. Ведь все, что мы делаем — для наших приморцев!" — подчеркнул Владимир Николаев.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Восемь пар торжественно зарегистрировали в Находке в честь Дня семьи, любви и верности

16:15

Депутат ЗС ПК Сергей Слепченко поздравил тружеников моря с профессиональным праздником

15:25

Супружеские пары поздравили с праздником семьи, любви и верности в Артеме

11:50

День рыбака отмечают в Приморье

08 июля, 19:15

Георгий Мартынов: Этот год – сложный для рыбаков Приморья, но поводы для оптимизма есть

08 июля, 10:05

Картина дня

Дольщики почти достроенного небоскреба во Владивостоке рискуют пополнить список обманутых

15:50

Глава Приморья поставил "Лучу" задачу победить в ФНЛ

13:00

В избирком Приморья поступили документы от выдвиженца КПРФ на выборы губернатора

08 июля, 02:30

Народная достопримечательность: Во Владивостоке открыли скульптуру "Семь сопок"

10:05

Во Владивостоке продолжается "зачистка" улиц от ларьков с едой

14:25

Беспорядок в салоне и долгие остановки: перевозчики должны мэрии Владивостока 1 млн рублей
Внезапный контроль качества: «Роснефть» проводит анализ проб нефтепродуктов Владивостока
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia