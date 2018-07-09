То в жар, то в дождь: синоптики Приморья уточнили прогноз на неделю

Погодные условия в крае продолжают иметь неустойчивый характер. Фото: Pixabay.com

Погодные условия в крае продолжают иметь неустойчивый характер

9 июля, PrimaMedia. Погодные условия на этой неделе не сильно порадуют жителей Приморья. В первой половине ожидаются дожди различной интенсивности, а в середине — жара, но в континентальных районах. Во Владивостоке синоптики обещают дожди и туман, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет.

Антициклон из Охотского море, который стал причиной похолодания, начинает ослабевать и отходить на юго-восток. Его место постепенно занимают фронтальные разделы, которые в первой половине недели вызовут на территории края небольшие дожди. Температура воздуха ночью составит +9…+17°С, днем +23…+30°С, на побережье +14…+20°С.

Правда, продлится это не долго. Уже в середине недели воздушная масса над Приморьем поменяется. По западной периферии тихоокеанского антициклона, на территорию края вновь начнет поступать влажный субтропический воздух, благодаря чему повысится температурный фон.

В континентальные районы вернется жара, причем, в отдельные дни столбик термометра будет подниматься даже выше +30°С. Потепление ожидается и на побережье Приморья, что станет причиной духоты и туманов. Однако не обойдется без дождей: во второй половине недели с запада придут активные фронтальные разделы, которые вызовут осадки различной интенсивности. В отдельных районах возможно даже сильные.

Во Владивостоке синоптики на этой неделе обещают дожди. С середины рабочей недели город начнет окутывать туман. Температура воздуха ночью составит +11…+14°С, днем +15…+18°С. Возможно увидеть солнце жители краевой столицы смогут в последний рабочий день. Ожидается, что пятница будет не только солнечной и жаркой, но еще и душной из-за влажного субтропического воздуха.