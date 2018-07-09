Погодные условия в крае продолжают иметь неустойчивый характер. Фото: Pixabay.com

То в жар, то в дождь: синоптики Приморья уточнили прогноз на неделю

Погодные условия в крае продолжают иметь неустойчивый характер

9 июля, PrimaMedia. Погодные условия на этой неделе не сильно порадуют жителей Приморья. В первой половине ожидаются дожди различной интенсивности, а в середине — жара, но в континентальных районах. Во Владивостоке синоптики обещают дожди и туман, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Примгидромет.

Антициклон из Охотского море, который стал причиной похолодания, начинает ослабевать и отходить на юго-восток. Его место постепенно занимают фронтальные разделы, которые в первой половине недели вызовут на территории края небольшие дожди. Температура воздуха ночью составит +9…+17°С, днем +23…+30°С, на побережье +14…+20°С.

Правда, продлится это не долго. Уже в середине недели воздушная масса над Приморьем поменяется. По западной периферии тихоокеанского антициклона, на территорию края вновь начнет поступать влажный субтропический воздух, благодаря чему повысится температурный фон.

В континентальные районы вернется жара, причем, в отдельные дни столбик термометра будет подниматься даже выше +30°С. Потепление ожидается и на побережье Приморья, что станет причиной духоты и туманов. Однако не обойдется без дождей: во второй половине недели с запада придут активные фронтальные разделы, которые вызовут осадки различной интенсивности. В отдельных районах возможно даже сильные.

Во Владивостоке синоптики на этой неделе обещают дожди. С середины рабочей недели город начнет окутывать туман. Температура воздуха ночью составит +11…+14°С, днем +15…+18°С. Возможно увидеть солнце жители краевой столицы смогут в последний рабочий день. Ожидается, что пятница будет не только солнечной и жаркой, но еще и душной из-за влажного субтропического воздуха.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Дожди прекратятся, но погода не порадует приморцев

На выходных во Владивостоке будет без дождей, но и нежарко

Приморские синоптики рассказали о приближении шторма "Maria" к Японскому морю

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Дожди прекратятся, но погода не порадует приморцев

06 июля, 17:50

На выходных во Владивостоке будет без дождей, но и нежарко

05 июля, 10:30

У моря погоды: приморские синоптики дали прогноз на июль

03 июля, 13:20

Дожди и грозы: Приморье во власти плохой погоды

02 июля, 15:25

Синоптики рассказали, какую погоду ждать в июле

02 июля, 12:20

Картина дня

Дольщики почти достроенного небоскреба во Владивостоке рискуют пополнить список обманутых

15:50

Глава Приморья поставил "Лучу" задачу победить в ФНЛ

13:00

В избирком Приморья поступили документы от выдвиженца КПРФ на выборы губернатора

08 июля, 02:30

Народная достопримечательность: Во Владивостоке открыли скульптуру "Семь сопок"

10:05

Во Владивостоке продолжается "зачистка" улиц от ларьков с едой

14:25

Беспорядок в салоне и долгие остановки: перевозчики должны мэрии Владивостока 1 млн рублей
Внезапный контроль качества: «Роснефть» проводит анализ проб нефтепродуктов Владивостока
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia