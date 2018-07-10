Рассказы приморской писательницы Татьяны Таран переведут на китайский язык

Книги. Фото: ИА PrimaMedia

Иностранных гостей фестиваля ЛиТР-2018 привлек дальневосточный колорит местных художественных произведений

10 июля, PrimaMedia. Первый литературный фестиваль ЛиТР 2018 (7-8 июня) посетила делегация литературных деятелей из КНР. В рамках их визита прошло несколько круглых столов, где члены делегации смогли познакомиться с творчеством дальневосточных писателей. По итогам фестиваля доктор филологических наук, директор института иностранных языков Чанчуньского университета Ван Цзиньлин заинтересовалась художественными произведениями приморской писательницы Татьяны Таран: рассказы автора планируют перевести на китайский язык с вероятностью последующего издания, сообщает ИА PrimaMedia.

Справка: Таран Татьяна – российский писатель и журналист. Родилась в городе Завитинске Амурской области. Во Владивосток приехала на учёбу на факультет журналистики Дальневосточного государственного университета. После его окончания работала журналистом, специалистом по связям с общественностью, пресс-секретарём, редактором газеты. В 2017 году в дальневосточном издательстве "Рубеж" вышла её первая книга "Список мечт", а в апреле 2018 года — вторая книга "Никто не ангел. Рассказы и повести из Владивостока", издательство "Дальиздат".

— На фестивале "Литература Тихоокеанской России" мне предложили стать участником сессии "Россия и Китай: взаимовлияние литератур. Взгляд в будущее". На двух заседаниях сессии были представлены различные доклады с обеих сторон. Мне было интересно узнать, что в сознании китайцев сложились такие образы России как "Кремль, зима, нефть и газ, парад 9 Мая, балет, произведения литературы".

В одном из докладов прозвучало, что наиболее известными среди русских авторов являются М. Горький с "Песней о Буревестнике", Н. Островский с романом "Как закалялась сталь", А. Фадеев с "Молодой гвардией" и Б. Васильев с пьесой "А зори здесь тихие". Героика, утверждение силы духа человека, преодоление – действительно достойные образцы для изучения русской культуры

. На фестивале присутствовала Ван Цзиньлин – директор Института иностранных языков Чаньчуньского университета (КНР). После первой сессии мы поговорили с ней о литературе, о тех книгах, по которым студенты изучают не только русский язык, но и русскую культуру, быт, жизнь в России, — рассказала Татьяна Таран.



Татьяна Таран. Фото: Из личного архива автора

По словам писательницы, студенты в Китае в основном изучают классиков: Толстого, Достоевского, Чехова. Но молодежи интересен и современный язык, и современная жизнь.

— Наверное, поэтому госпоже Цзиньлин показались интересными для перевода мои рассказы. Моя первая книга "Список мечт" вышла в 2017 году в издательстве "Рубеж". Повесть, которая открывает книгу, называется "Барышня и капитан". Она о том, как строит отношения молодая семья – совсем юная девушка из Москвы и молодой моряк из Владивостока. Обычная житейская история, но на фоне семейной драмы глазами москвички раскрываются особенности жизни на Дальнем Востоке. В тексте присутствует приморский колорит, лексика богата топонимами, раскрываются нюансы "постперестроечного" времени, в котором живут герои. И, конечно же, герои ездят на праворульных машинах, купаются на островах, едят гребешки, мёрзнут от февральских ветров, задувающих в кварталы Миллионки, — отметила Татьяна Таран.

По мнению автора, именно дальневосточный колорит текстов привлёк внимание китайских товарищей. Кроме этого, в сборнике еще одна повесть "Список мечт" и два рассказа – "Где живёт Надежда" и "Без вариантов". В них также рассказывается о жизни простых людей.

— В личном разговоре мы сошлись с госпожой Ван Цзиньлин на том, что и китайцы, и русские в большинстве своём, прежде всего, это простые люди – учителя, моряки, врачи… Именно о них я и пишу свои тексты, собирая типажи в конкретных героев, обобщая тенденции в обществе, раскрывая красоту Приморья в художественных произведениях.

Госпожа Ван Цзиньлин, ознакомившись с текстом моей первой книги, через неделю после фестиваля прислала мне письмо. В нём она сообщила о желании перевести мои рассказы на китайский язык с вероятностью последующего их издания. Также по сюжету моих рассказов она планирует ставить пьесы для учебного процесса. Я ответила согласием, так как считаю, что это хороший вариант для пропаганды современной русской литературы Дальнего Востока в Китае.

Надеюсь, что и по второй моей книге сотрудничество с китайским университетом будет продолжено. Хочу отметить, что эта встреча состоялась благодаря прошедшему во Владивостоке Литературному фестивалю, — отметила Татьяна Таран.

Напомним, что 7-8 июня во Владивостоке прошел всероссийский литературный фестиваль. В мероприятии приняли участие более 1000 человек. Гости фестиваля ожидала насыщенная программа: мастер-классы, презентации новинок книжного рынка, встречи с известными российскими писателями, такими как Сергей Лукьяненко, Захар Прилепин, Андрей Рубанов, Михаил Елизаров, Андрей Аствацатуров и др.

Литературный фестиваль создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (г. Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (г. Москва). Фестиваль прошел под патронатом министерства по развитию Дальнего Востока. Генеральным партнером мероприятия выступила Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров.

Сайт фестиваля — litrfest.ru, новости фестиваля также доступны в Facebook и Instagram @litrfest.





