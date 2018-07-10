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Азиатско-Тихоокеанский банк повысил ставки по вкладам

Потребительские вклады можно открыть в четырех валютах: рубли, евро, доллары США или китайские юани

10 июля, PrimaMedia. Ставки по вкладам физических лиц "Накопи" и "Сохрани" в долларах США до 2,2% годовых повышены с 6 июля 2018 года в Азиатско-Тихоокеанском банке. Дополнительно банк предлагает надбавки по депозитам в рублях до 0,5 процентных пункта, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

Потребительские вклады можно открыть в четырех валютах: рубли, евро, доллары США или китайские юани.

"Помимо выгодных ставок по вкладам в иностранной валюте и акционного вклада "Даешь 7:5" с максимальной ставкой 7,5% годовых АТБ предлагает дополнительные бонусы для своих вкладчиков. Банк сформировал предложение по надбавкам для целого ряда случаев, так как мы хорошо понимаем, насколько важно для наших клиентов не только сохранить, но и приумножить свои сбережения. Размещение средств под высокий процент – эффективный инструмент для получения дополнительного дохода, и в Азиатско-Тихоокеанском банке готовы предоставить клиентам такую возможность", — прокомментировал директор банка по розничным продуктам Александр Парамонов.

Справка: Азиатско-Тихоокеанский банк является одним из крупнейших банков Дальнего Востока и Сибири. АТБ предоставляет полный комплекс банковских продуктов и услуг для физических и юридических лиц. Банк входит в систему страхования вкладов.

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