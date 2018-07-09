Новый стадион на 15 тысяч человек и амбиции РФПЛ: глава Приморья встретился с "Лучом"

Глава Приморья встретился с "Лучом". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Андрей Тарасенко в преддверии старта нового сезона поговорил с футболистами (ФОТО)

9 июля, PrimaMedia. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко поставил задачу ФК "Луч" из Владивостока занять первое место в первенстве ФНЛ 2018/2019. Об этом он заявил на встрече с командой сегодня, 9 июля, во Владивостоке. Кроме этого, глава Приморья рассказал, что уже готов проект нового стадиона, вместимостью 15 тысяч человек. Также были затронуты вопросы передачи стадиона "Юность" в собственность клуба, поддержки со стороны краевых властей и готовности клуба к старту в ФНЛ, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Глава Приморья в преддверии нового сезона в администрации Приморского края провел встречу с командой "Луч". На ней присутствовали вице-губернатор Приморья Павел Серебряков, исполнительный директор Евгений Стрижиченко, главный тренер команды Рустем Хузин и игроки основного состава. Футболисты напрямую могли задать вопросы главе Приморья. Во время встречи обсудили планы развития инфраструктуры приморского клуба. По словам Андрея Тарасенко, команда может в полной мере рассчитывать на поддержку городских властей.

"Будем строить большой стадион на 15 тысяч мест в районе нефтепровода, уже есть проект стадиона, сейчас решаются земельные вопросы. Комплекс будет аналогичный тому, который построили в Калининграде для игр Чемпионата мира по футболу 2018. Поэтому задача у вас одна – занять первое место в ФНЛ и выйти в РФПЛ", — обратился к команде Тарасенко.

Глава Приморья. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Глава Приморья встретился с "Лучом". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Глава Приморья встретился с "Лучом". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Глава Приморья встретился с "Лучом". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Глава Приморья встретился с "Лучом". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Глава Приморья встретился с "Лучом". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Глава Приморья встретился с "Лучом". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Глава Приморья встретился с "Лучом". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 8

Глава Приморья привел в пример БК "Спартак-Приморье", который в этом году планирует выступать в единой лиги ВТБ. Кроме этого Андрей Тарасенко отметил, что перед ХК "Адмирал" ставятся не менее высокие задачи – быть одними из первых в КХЛ.

"Знаете, как говорят – "плох тот солдат, который не мечтает стать генералом". Поэтому необходимо перед собой ставить самые высокие задачи. В прошлом сезоне нам удалось отстоять команду, поэтому в этом году вы должны приложить максимум усилий для победы в ФНЛ в грядущем сезоне. Мы дали вам денег, создаем инфраструктуру, ваше дело лишь играть и побеждать на футбольном поле. Не подведите болельщиков, надо возвращать на стадион людей. Приморскому краю необходима победа", — сказал Андрей Тарасенко.

По словам капитана команды Максима Насадюка, летние сборы прошли для команды плодотворно, срывов в тренировочном процессе не было.

Глава Приморья встретился с "Лучом". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Глава Приморья встретился с "Лучом". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Глава Приморья встретился с "Лучом". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Новичок "Луча" из Кореи. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Глава Приморья встретился с "Лучом". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Глава Приморья встретился с "Лучом". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Глава Приморья встретился с "Лучом". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 7

"Мы готовы к чемпионату, пребываем в боевом расположении духа, хорошо готовы физически. Будем выходить на поле, и стараться побеждать в каждом матче", — сказал Насадюк.

Перед началом этого сезона "Луч" возглавил российский специалист Рустем Хузин, по его словам, команда на данный момент укомплектована на 90%. С потенциальными новичками ведутся переговоры.

"У нас есть два нападающих, в связи с тем, что должна быть конкуренция среди игроков, то планируем купить еще одного форварда. Что касается сборов, то они прошли на очень высоком уровне. Еще запланированы контрольные матчи в Китае, где мы примем участие турнире. Там сможем полностью закончить подготовку", — сказал Хузин.

Глава Приморья встретился с "Лучом". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Глава Приморья встретился с "Лучом". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Глава Приморья Андрей Тарасенко. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Вице-губернатор Приморья Павел Серебряков. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Глава Приморья встретился с "Лучом". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 5

Также врио губернатора рассказали, что в команде есть небольшие задержки по зарплатам, однако, как подчеркнул исполнительный директор Евгений Стрижиченко, они были вызваны процедурой смены названия клуба, которое, к слову, должны утвердить в ближайшие дни. В новом сезоне "Луч" заявится в ФНЛ без приставки "Энергия". По словам вице-губернатора Павла Серебрякова, все задолженности будут погашены буквально со дня на день.

Также вице-губернатор добавил, что у клуба появится и новая тренировочная база. На эти цели уже запланировано более 100 млн рублей.

Напомним, первую игру чемпионата "Луч-Энергия" проведет на своем поле против подмосковных "Химок" 17 июля.