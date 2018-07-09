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Соревнования по мотокроссу провели в Находке. Фото: пресс-служба администрации Находки

Соревнования по мотокроссу провели в Находке

Участниками гонок стали 46 спортсменов из Приморья и Хабаровска

9 июля, PrimaMedia. Соревнования по мотокроссу прошли в находкинском микрорайоне Ливадия и были приурочены к празднованию Дня рыбака. Участниками гонок стали 46 спортсменов из Находки, Владивостока, Большого Камня, Уссурийска, Дальнегорска и Хабаровска в возрасте от 5 до 50 лет и старше. Глава Находки Борис Гладких вручил награды призерам, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Находки.

Местом испытания мастерства стала специальная трасса, построенная рядом с озером Ливадийским. На дистанции в 1800 метров сооружено 12 трамплинов: пологих, прыжки с которых в длину достигают 25 метров, и крутых, выталкивающих мотоциклистов на трехметровую высоту. Для победы в каждом классе участникам необходимо проехать максимально возможное количество кругов за фиксированное время. Детские заезды продолжались 15 минут, взрослые – 25 минут.

Глава Находки Борис Гладких вручил награды призерам соревнований по мотокроссу

Глава Находки Борис Гладких вручил награды призерам соревнований по мотокроссу. Фото: пресс-служба администрации Находки

Самая сильная конкуренция разгорелась в классе "Профи" на мотоциклах с объемом двигателя 500 куб. см. Борьбу за победу вели 15 спортсменов. В результате, первое место занят Михаил Кузавов (Находка), второе – Артур Сидоров (Большой Камень), третье – Артём Мостовой (Находка).

В ветеранах первым к финишу пришёл Владимир Шевченко (Хабаровск).

Глава Находки Борис Гладких вручил награды призерам соревнований по мотокроссу

Глава Находки Борис Гладких вручил награды призерам соревнований по мотокроссу. Фото: пресс-служба администрации Находки

В классе "50P W" победу одержал Артём Тимченко (Дальнегорск), в классе "50 куб. см KTM" — Александр Матяш (Уссурийск), "60 куб. см" — Иван Манышев (Владивосток), "85 куб. см" — Андрей Верин (Владивосток).

Призами "За волю к победе" награждены Арсений Чернышов, Лев Карайченцев и Егор Швецов.

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