"Добросупом" и праздничными гуляниями отметили ГК "Доброфлот" День рыбака в Приморье

10 июля, PrimaMedia. Традиционное угощение – наваристый "Добросуп" от ГК "Доброфлот" отведали приморцы в честь профессионального праздника – Дня рыбака. Оценить необычную уху по фирменному рецепту лидера рыбной промышленности Приморья смогли несколько тысяч гостей по всему краю, рассказывает ИА PrimaMedia.
Масштабные празднования прошли в поселках Ливадия и Южно-Морской Находкинского городского округа.
В ходе мероприятия гости приняли участие в обширной праздничной программе и в награждении сотрудников предприятий рыбной отрасли, после чего отведали тематическое угощение от ГК "Доброфлот".
Ароматный пряный суп из ивасей и морской капусты для жителей округа приготовил глава рыбодобывающего предприятия ГК "Доброфлот" Александр Ефремов.
Кроме того, фирменное угощение попробовали и владивостокцы. На набережной Спортивной гавани сотрудники предприятия развернули большую полевую кухню.
— Прекрасный яркий праздник проходит сегодня во Владивостоке! Здесь и концерт, и танцы и песни. Отдельное спасибо хочется сказать "Доброфлоту" за их угощение. Суп замечательный. Вот сколько людей пришли попробовать. Наверное, больше тысячи. Очередь длинная, но время пролетает незаметно в ожидании. Мы все общаемся, смеемся, празднуем День рыбака, — поделилась впечатлениями гостья праздника Лидия Васильевна.
Напомним, День рыбака в России официально отмечается с 1980 года. Профессиональный праздник рыбаков, традиционно отмечаемый во второе воскресенье июля, один из самых любимых праздников приморцев, ведь в Приморском крае почти в каждой семье есть рыбак – профессионал или любитель. Традиционно к этому дню приурочено проведение множества интересных и развлекательных мероприятий, посвященных рыболовству.
Справка:Группа компаний "Доброфлот" объединяет четыре крупных предприятия рыбной отрасли, каждое из которых имеет многолетнюю историю и прочную профессиональную репутацию. Добыча рыбы, ее переработка, налаженные каналы сбыта готовой продукции и собственное ремонтно-судостроительное предприятие позволяют ГК занимать лидирующие позиции на рынке рыбной отрасли Дальнего Востока.
Сегодня "Доброфлот" — это:
- Добыча рыбы и производство рыбных консервов с 1911 года;
- 3,5 тысячи рабочих мест;
- 20 единиц собственного флота, в том числе 12 рыбодобывающих судов, три рыбоперерабатывающих плавзавода, пять транспортных судов-рефрижераторов;
- Рыбоперерабатывающий плавзавод "Всеволод Сибирцев";
- Жестяно-баночное производство, полностью обеспечивающее собственные потребности;
- Логистический комплекс — железнодорожная ветка, склады, погрузочно-разгрузочная техника и парк крупнотоннажных грузовиков-рефрижераторов;
- Холодильные мощности более 18 тысяч тонн;
- Развитая система складов в крупнейших регионах страны и доставка продукции в любой город России и страны СНГ;
- Ливадийский ремонтно-судостроительный завод – база ремонта и модернизации флота ГК и сторонних заказчиков.