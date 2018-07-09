Культурную программу на Морском салоне в Приморье представят выставками и спектаклями

Международный дальневосточный морской салон. Фото: сайт мероприятия

Мероприятия стартуют 25 июля на острове Русском

9 июля, PrimaMedia. Культурная программа трех дней Международного дальневосточного морского салона (МДМС) в Приморье включит в себя более 10 мероприятий – выставок, спектаклей, экскурсий и концертов. Поручение сделать программу для гостей салона максимально разнообразной дал глава Приморья Андрей Тарасенко, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Как сообщили в краевом департаменте культуры, мероприятия культурной программы МДМС-2018 стартуют 25 июля. На острове Русском в течение четырех дней пройдет пленэр, в котором примут участие около 15 приморских художников – каждый представит до 30 своих произведений.

Краевой музей имени Арсеньева 26 июля в 17.00 проведет тематическую экскурсию "На пути к Великому океану". Экскурсоводы расскажут о морских экспедициях конца 19 – начала 20 веков.

Драматический театр молодежи 27 июля в 18.30 представит спектакль "Алые паруса" – феерию в двух действиях по одноименной повести Александра Грина.

27 июля на набережной Спортивной гавани во Владивостоке с 16.00 до 19.00 пройдет арт-программа "Музыка и море" – концерт творческих исполнителей и коллективов Приморья. Здесь же будет работать арт-площадка "Волна вдохновения" – выставка юных художников, написание общей картины длиной пять метров – и выставка достижений краевых мастеров "Грани творчества".

В 19.00 этого же дня на набережной Спортивной гавани начнет работать открытый кинотеатр, представляя программу "О море, творчестве и людях". Здесь продемонстрируют работы победителей XIV фестиваля морской телевизионной документалистики "Человек и море", пройдут встречи с режиссерами, творческими командами и членами жюри.

28 июля на Морском вокзале с 12.00 до 17.00 будет работать культурно-концертная программа "Парус мечты". Здесь же, по поручению Андрея Тарасенко, пройдет экскурсия на учебный трехмачтовый парусник "Паллада".

На набережной Спортивной гавани 28 июля с 12.00 до 18.00 состоится праздничная программа "День Нептуна" – концерт, театрализованное шествие Нептуна и его свиты. На этой же площадке развернутся книжная выставка-ярмарка, различные интерактивные площадки, свою анимационную программу представит Приморский краевой театр кукол.

В музейно-выставочном комплексе "Музей города" 28 июля в 17.00 проведут экскурсии по экспозиции "Открытые морские залы: Тихоокеанское время" и по выставке из фондов музея "Корабли и люди: Русско-японская война".

Также в дни Морского салона в Приморской государственной картинной галерее жители и гости Владивостока смогут посетить постоянную экспозицию на морскую тематику – зал русской маринистической живописи, на которой будут представлены работы Айвазовского, Боголюбова и других художников. Также здесь будет работать временная выставка "Русская и приморская марина XIX – начала XX веков". В дни форума в галерее также будет организован лекторий.

Напомним, работа по подготовке Международного дальневосточного морского салона, который пройдет в Приморье с 26 по 28 июля, проводится по поручению главы региона Андрея Тарасенко. Деловая программа форума – 27 и 28 июля. Основные направления работы Морского салона – "Кораблестроение и судостроение", "Инфраструктура и логистика" и "Регулирование и развитие".

На официальном сайте продолжается аккредитация СМИ на мероприятие.