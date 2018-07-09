40% трудоспособных россиян имеют лишний вес

Колбаса. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Население в России злоупотребляет вареными колбасами и сосисками

9 июля, PrimaMedia. По данным экспертов Росстата, 40% жителей России в возрасте от 19 до 60 лет имеет лишний вес. Главная причина ожирения россиян – неправильное питание. Такой вывод был сделан экспертами на основании масштабного исследования рациона питания жителей нашей страны, которое велось с 2013 года, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на "Российскую газету".

По словам главы Росстата Александра Суринова, россияне делают перекос в своем питании в сторону мяса в ущерб рыбе, едят недостаточно овощей и фруктов. Кроме того, большинство жителей России, как взрослых, так и детей, едят вареные колбасы и сосиски чаще одного раза в неделю, что совершенно неприемлемо с точки зрения здорового питания.