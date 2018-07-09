Колбаса. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

40% трудоспособных россиян имеют лишний вес

Население в России злоупотребляет вареными колбасами и сосисками

9 июля, PrimaMedia. По данным экспертов Росстата, 40% жителей России в возрасте от 19 до 60 лет имеет лишний вес. Главная причина ожирения россиян – неправильное питание. Такой вывод был сделан экспертами на основании масштабного исследования рациона питания жителей нашей страны, которое велось с 2013 года, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на "Российскую газету".

По словам главы Росстата Александра Суринова, россияне делают перекос в своем питании в сторону мяса в ущерб рыбе, едят недостаточно овощей и фруктов. Кроме того, большинство жителей России, как взрослых, так и детей, едят вареные колбасы и сосиски чаще одного раза в неделю, что совершенно неприемлемо с точки зрения здорового питания.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Компании, отвечающие за питание в детсадах Владивостока, пожаловались на нехватку денег

26 июня, 18:30

Осетинские пироги в русском интерьере, или Как удивить Владивосток

21 июня, 09:00
Петиция о выплате пенсии только неработающим пенсионерам появилась в Сети

08:05

А теперь экономим: Россия сократит издержки на ЖКХ и здравоохранение

13:30

Смартфонов Xiaomi больше не будет

08:25

Какие русские вошли в сотню богатейших людей планеты

10:10

В поисках справедливости: в России объявят войну недоливу бензина

07 июля, 10:05

Российский «Ё-мобиль» в «различном состоянии» продают за 5 млн рублей
Внезапный контроль качества: «Роснефть» проводит анализ проб нефтепродуктов Владивостока
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia