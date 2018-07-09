Евгений Вишняков. Фото: ИА PrimaMedia

Бывшего вице-губернатора Приморья отпустили домой из СИЗО

Евгению Вишнякову изменили меру пресечения на подписку о невыезде

9 июля, PrimaMedia. Бывшему вице-губернатору Приморского края Евгению Вишнякову, арестованному по подозрению в превышении должностных полномочий, смягчили меру пресечения. Его отпустили из СИЗО №1, где он провел весь последний год, под подписку о невыезде, сообщает ИА PrimaMedia.

Эту информацию подтвердил адвокат обвиняемого.

— Наша позиция так и не поменялась, все обвинения мы считаем необоснованными и будем обжаловать, — рассказал адвокат Евгения Вишнякова Сергей Бондарь. – Настрой у моего подзащитного позитивный, чувствует он себя нормально, насколько это возможно после года в СИЗО.

Буквально за несколько дней до заседания суда по мере пресечения бывшего вице-губернатора в следственном изоляторе навещали члены ОНК (Общественная наблюдательная комиссия). По словам одного из присутствующих, Евгений Вишняков находился в одиночной камере, куда попросил перевести его сам, опасаясь за свою жизнь. Бывший вице-губернатор рассказал, что в свободное время занимается спортом, читает книги и изучает английский язык, на который ему всегда не хватало времени.

Напомним, бывшего вице-губернатора Приморья обвиняют в превышении должностных полномочий. Поводом для предъявления претензий стало некое телефонное указание Вишнякова главе Уссурийского городского округа Евгению Коржу — о подписании с ОАО "Хабаровсккрайгаз" мирового соглашения об увеличении цены муниципального контракта на поставки газа в микрорайон "Радужный" на 53 млн, то есть всего до 353 млн рублей.

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