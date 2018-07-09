Юлия Толмачева. Фото: ИА PrimaMedia

Единственная женщина в гонке за пост губернатора Приморья начала избирательную кампанию

Юлия Толмачева представила в избирком пакет документов на выдвижение

9 июля, PrimaMedia. Депутат Законодательного собрания Приморья Юлия Толмачева включилась в предвыборную гонку по досрочным выборам губернатора. В понедельник, 9 июля, парламентарий представила в краевую избирательную комиссию документы о выдвижении, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на избирком.

"9 июля 2018 года в Избирательную комиссию Приморского края представлены документы по выдвижению кандидата на должность губернатора Приморского края Юлии Толмачевой, выдвинутой региональным отделением политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" в Приморском крае", — говорится в сообщении крайизбиркома.

С учетом выдвижения Толмачевой, на выборы заявились практически все парламентские партии. Ранее в комиссию поступили документы от депутата Госдумы Андрея Андрейченко, выдвинутого ЛДПР, врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко, получившего поддержку "Единой России", а также депутата фракции КПРФ Заксобрания Андрея Ищенко. 14 июля региональную конференцию, на которой будет рассмотрен вопрос о выдвижении кандидата, планирует провести "Справедливая Россия".

Кроме того, сегодня комиссия приняла решение о разрешении Юлии Толмачевой и Андрею Ищенко на открытие специальных избирательных счетов. После этого выдвиженцы могут начинать сбор подписей для прохождения муниципального фильтра.

Срок выдвижения кандидатов в губернатора Приморья заканчивается 30 июля. К этому моменту выдвиженцам, согласно решению Заксобрания Приморья, требуется предоставить 142 нотариально заверенные подписи или 7% от общего числа избранных муниципальных депутатов и глав. Из них 33 подписи должны быть собраны среди депутатов дум муниципалитетов 3 и 4 уровня — городских округов и муниципальных районов. При этом подписи необходимо собрать не менее чем в 26 муниципальных районах и городских округах Приморья.

Досрочные выборы губернатора Приморского края пройдут в единый день голосования 9 сентября.

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