Площадь пожара достигла до 1000 кв. м.. Фото: Юлия Пушкина, ИА PrimaMedia

Пожар на авиазаводе в Иркутске достиг 4 степени сложности

Загорелся один из цехов

9 июля, PrimaMedia. ЧП произошло 9 июля днем на территории авиазавода в Иркутске. Загорелся анодно-малярный цех. Очевидцы сообщают, что не сработала система пожаротушения, передает ИА AmurMedia.

На место оперативно прибыли спасатели МЧС. Точные причины возгорания уточняются. Пока известно, что площадь пожара составила уже 1000 кв.м. Это приравнивается к 4-ой степени сложности пожара.

Рабочих не эвакуировали, они покинули территорию завода самостоятельно. Пострадавших нет.

На месте работают спецслужбы.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

Отпуск сорвался. Эхо проблем крупного туроператора "Натали Турс" докатилось до Приморья

06 июля, 15:30
Петиция о выплате пенсии только неработающим пенсионерам появилась в Сети

08:05

А теперь экономим: Россия сократит издержки на ЖКХ и здравоохранение

13:30

Смартфонов Xiaomi больше не будет

08:25

Какие русские вошли в сотню богатейших людей планеты

10:10

В поисках справедливости: в России объявят войну недоливу бензина

07 июля, 10:05

Российский «Ё-мобиль» в «различном состоянии» продают за 5 млн рублей
Внезапный контроль качества: «Роснефть» проводит анализ проб нефтепродуктов Владивостока
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia