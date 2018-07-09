Пожар на авиазаводе в Иркутске достиг 4 степени сложности

Площадь пожара достигла до 1000 кв. м.. Фото: Юлия Пушкина, ИА PrimaMedia

Загорелся один из цехов

9 июля, PrimaMedia. ЧП произошло 9 июля днем на территории авиазавода в Иркутске. Загорелся анодно-малярный цех. Очевидцы сообщают, что не сработала система пожаротушения, передает ИА AmurMedia.

На место оперативно прибыли спасатели МЧС. Точные причины возгорания уточняются. Пока известно, что площадь пожара составила уже 1000 кв.м. Это приравнивается к 4-ой степени сложности пожара.

Рабочих не эвакуировали, они покинули территорию завода самостоятельно. Пострадавших нет.

На месте работают спецслужбы.