Сгоревший военный "Урал". Фото: Фото предоставлено читателями ИА PrimaMedia

Приморские спасатели потушили военный "Урал" с боеприпасами

Возгорание произошло в районе села Дружба Пограничного района (ВИДЕО)

9 июля, PrimaMedia. Приморские спасатели ликвидировали пожар возле села Дружба Пограничного района. Возгорание военной машины произошло по дороге на полигон, где должны были проводиться занятия по боевой подготовке. Причина возгорания пока не установлена. Пострадавших в пожаре нет, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Военный автомобиль с боеприпасами загорелся в 50-ти километрах от поселка Пограничный в районе села Дружба. По словам очевидцев, во время пожара взрывались снаряды. На месте происшествия находится командование пятой армии, начальник главного управления МЧС России по Приморскому краю Валерий Дзуцев и глава Пограничного района. Дорога в районе уже потушенного возгорания остается перекрытой со стороны Уссурийска перед поселком Липовцы и со стороны Пограничного. Сейчас территорию обследуют военнослужащие.

"Военные и полиция выставили оцепление, пострадавших нет. Эвакуированы 28 жителей близлежащих домов, в том числе 10 детей, на станцию Пржевальскую", – сообщил Александр Костенко, первый вице-губернатор.

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