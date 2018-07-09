Цифровая инфраструктура России должна быть рассчитана на завтрашний день – Р. Гольдштейн

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: Пресс-служба сенатора

Проблемы информационного пространства в условиях цифровизации обсудил с мировыми экспертами глава России Владимир Путин

9 июля, PrimaMedia. Вопросы равноправной интеграции в информационное пространство в условиях цифровизации и внедрение новых технологий обсудил с мировыми экспертами глава России Владимир Путин на международном форуме по кибербезопасности. В нем приняли участие руководители крупнейших российских и иностранных компаний, представители федеральных органов власти России и ведущие мировые специалисты, — ИА PrimaMedia.

Президент особо акцентировал внимание на том, что вместе с развертыванием всемирной информатизации растет киберпреступность. И важно предпринимать совместные меры по снижению количества угроз и рисков, иначе ущерб будет десятикратно расти.

— Убеждён, их нейтрализация и в целом обеспечение кибербезопасности – это государственная задача, и в её решении необходимо объединять усилия правоохранительных органов, деловых кругов, общественных организаций и самих граждан, — отметил Владимир Путин. Президент РФ обратил внимание участников форума, что масштабы киберугроз сегодня таковы, что нейтрализовать их можно только вместе, объединив усилия всего международного сообщества.

Среди шагов, которые предстоит в ближайшее время предпринять России для обеспечения безопасности в этой сфере глава государства назвал: во-первых, выработку новых комплексных решений по предупреждению и пресечению правонарушений против граждан в цифровой среде. Во-вторых, реализацию инициатив бизнеса по формированию системы автоматизированного обмена информацией об угрозах в цифровом пространстве. Кроме того, обеспечение на территории России использования отечественных сертифицированных конкурентоспособных технологий и решений. Важно также повышение уровня подготовки российских специалистов по противодействию киберпреступности.

— С этого года в нашей стране реализуется программа "Цифровая экономика Российской Федерации". Развитие этого сектора актуально не только с точки зрения серьезной конкуренции на мировой арене, но и существенного улучшения качества жизни людей. Как подчеркнул Президент, с ростом информатизации и заведения экономики в область цифры, растет число рисков, поэтому обеспечение кибербезопасности становится очень важным вопросом для защиты и развития государства. Нам нужно растить большое количество специалистов, способных не просто развивать цифровую экономику в стране на высоком уровне, а создавать такую цифровую инфраструктуру, которая рассчитана даже не на сегодняшний, а на завтрашний день, — прокомментировал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн.

Отметим, что Россия сегодня занимает первое место в Европе по числу пользователей глобальной сети: их в РФ уже более 90 миллионов человек. В стране растут объёмы интернет-торговли, появляются новые продукты в банковской сфере, страховании, в логистике. Стало нормой получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде.

Но несмотря на важность обеспечения защиты в этой сфере, Президент России заметил, что меры безопасности и регулирования этого пространства не должны мешать его технологическому прогрессу и инновационному развитию.