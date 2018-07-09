Информационное табло аэропорта Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

Самолет Ким Чен Ына был замечен во Владивостоке

После трехчасовой остановки джет вернулся в Пхеньян

9 июля, PrimaMedia. Во Владивостоке был замечен самолет лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Chammae-1 обычно используется для перелетов руководителя КНДР и других высокопоставленных чиновников, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на агентство "Ренхап".

По данным сайта Flightradar24, ресурса отслеживающего полеты, частный самолет Ким Чен Ына, так же известный как Chammae-1, приземлился во Владивостоке в восемь утра и улетел обратно в Пхеньян в 11. Также по данным сайта Flightradar24, такой полет был совершен 6 июля и запланированы еще два подобных рейса 13 и 16 июля. По данным аэропорта Владивостока, рейс JS-271 производится на регулярной основе на пассажирском Ту-204.

Присутствие самолета Северокорейского лидера во Владивостоке не означает, что он лично находился на борту. Источники "Ренхап" утверждают, что джет мог быть использован для официального визита при подготовке поездки Ким Чен Ына на Восточный экономический форум, который пройдет в сентябре на острове Русском.

В мае президент России Владимир Путин пригласил главу КНДР принять участие в ВЭФ, но Северокорейский лидер еще не дал официального ответа.

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