Российские предприятия оштрафуют на миллион за иностранного работника

Иностранных сотрудников, зарегистрированных по юридическому адресу предприятия, ждет штраф. Фото: ИА PrimaMedia

В том случае, если он прописан не по фактическому месту проживания, а по юридическому

10 июля, PrimaMedia. Чтобы официально трудоустроить иностранного сотрудника на российских предприятиях, теперь необходимо зарегистрировать его по месту фактического проживания. Нововведения начали действовать с 8 июля, передает ИА AmurMedia.

Большинство работодателей, у которых трудятся иностранные граждане, схватились за голову: теперь их сотрудники нелегально устроены, а значит, предприятию грозит штраф, пишет thebell.io.

Дело в том, что с 8 июля действует новое правило миграционного учета. Чтобы легально устроиться на работу в России, иностранцы должны зарегистрироваться не по юридическому адресу кампании, а по фактическому адресу проживания, что сделать могут далеко не все, тем более оперативно.

Специалисты прогнозируют, что новое правило затронет интересы бизнеса и повлияет на него не в лучшую сторону. Миллионы иностранных работников трудятся в основном на рынках, стройке, задействованы в ремонте машин и бытовой техники. Причем, в основном, это дешевая рабочая сила, поэтому такой массовый интерес к не гражданам России. Иностранных сотрудников, зарегистрированных по юридическому адресу предприятия, ждет штраф либо депортация.

Работодателям новое правило миграционного учета, которое подписал президент России, также пришлось не по душе. Штраф ведь светит немалый: от 400 тысяч рублей до миллиона.

Закон вступит в силу почти через неделю, а переоформить такое огромное число иностранцев просто нереально.