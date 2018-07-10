Кто уволит пенсионера, тому не поздоровится

За текучкой кадров будут пристально следить. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Роструд проверит сотни предприятий, где намечается глобальное сокращение

10 июля, PrimaMedia. В защиту прав работников предпенсионного возраста встал Роструд, который намерен провести глобальную проверку предприятий, где намечается сокращение кадров, передает ИА AmurMedia.

По словам главы Роструда Всеволода Вуколова, ведомство проведет мониторинг 400 предприятий и узнает, собираются ли работодатели уволить сотрудников предпенсионного возраста. Это касается в первую очередь тех предприятий, где уже известно о массовом сокращении, передает ТАСС.

Более того, за текучкой кадров будут пристально следить, в особенности за теми кампаниями, где в основном трудятся пожилые люди.