В смартфонах Huawei и Xiaomi обнаружили незаконный вирус

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Встроенный код тайно собирает данные

10 июля, PrimaMedia. Вредоносный вирус, работающий по принципу троянского, обнаружили в моделях популярных в мире китайских смартфонах Huawei, Xiaomi, Singtech, передает ИА AmurMedia.

Программа Gmobi автоматически встроена в прошивку. Ее задача – собирать данные о действиях пользователя для показов рекламы и других маркетинговых целей. Тем временем работа тайных кодов по сбору данных запрещена законодательствами многих стран, в том числе и России.

Код встроен в технику, которая выпускается заводами Индии и Китая. Данные о проблеме обнародовали The Wall Street Journal.

Разработчик Gmobi, компания General Mobile, настаивает на том, что все его действия законны. Сбор данных программа ведет в исключительно рекламных целях.

Но эксперты заявляют об обратном. Некоторые устройства предоставляют разработчикам не только информацию о его предпочтениях, но и о местоположении устройства, MAC-адресах, IMEI. Многочисленные антивирусы воспринимают Gmobi как вредоносный софт, поскольку тот имеет все функции стандартной троянской программы – собирает данные и загружает дополнительные модули с серверов владельца.