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Первый русский «гибрид» УАЗ проедет без дозаправки почти 1000 километров

Ульяновский автозавод показал прототип грузовика

10 июля, PrimaMedia. Ульяновский автомобильный завод в России представил прототип своего нового автомобиля – гибридной модели на базе "УАЗ-Профи". Автомобиль, представленный на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге обещает стать первым русским коммерческим "гибридом" и, по заявлениям производителя, сможет проехать без дозаправки 855 километров, передает ИА AmurMedia.

В сообщении компании Sollers, в которую входит УАЗ говорится о том, что гибридная модель "Патриот-Профи" — это грузовик, с пятиместной кабиной и фургонной надстройкой, рассчитанной до полутора тонн. Работать агрегат будет сразу в трех режимах: бензиновом, электрическом и гибридном.

Испытания автомобиля показали, что в смешанном режиме УАЗ без дозаправки проедет до 855 километров, только с помощью электродвигателя – протянет 74 километра. До 100 км в час русский гибрид разгонится за 10,7 секунд.

Работать в режиме гибрида, автомобиль сможет после разгона до 50 километров в час и выше. Бензиновый двигатель автомобиля имеет заявленный объем 2,3 литра, его мощность 131,6 л/с. Мощность электрического двигателя – 126,4 л/с.

"Первый цикл испытаний прототипа прошел успешно. Их результаты говорят, что гибридная версия грузовика обладает улучшенными характеристиками по расходу топлива, динамике и экологическим показателям. Мы рассчитываем, что модель будет востребована бизнесом в качестве городского грузовика, для работы в центре мегаполисов", — рассказал генеральный директор ООО "УАЗ" Вадим Швецов.

После того, как автомобиль пройдет все необходимые испытания, компания запустит его серийное производство.

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