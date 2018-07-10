Драконовские меры: за езду без техосмотра россияне будут платить ежедневно

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А те, кто проводит ТО без аккредитации и вовсе может лишиться свободы сроком до пяти лет

10 июля, PrimaMedia. Министерство экономического развития России подготовило поправки в административный кодекс страны, которые устанавливают наказание за езду без техосмотра и "выписку" диагностических листов без имеющейся на то аккредитации, передает ИА AmurMedia.

Вместо предложенных ранее штрафов в размере 800 рублей, в новом проекте значатся другие цифры. Документ обозначает наказание в размере 2000 рублей за езду без ТО, притом платить штраф придется за каждый выезд транспорта без документа, но не чаще одного раза в сутки. Фиксировать нарушения будут установленные на дорогах комплексы фото и видеонаблюдения.

Сегодня за езду без диагностической карты наказывают только водителей такси, грузовиков, учебных машин, автомобилей экстренных и специальных служб. Если поправки примут депутаты, меры будут действовать для всех видов транспорта.

Предусматривают поправки министерства и ответственность за проведение ТО без предусмотренной законом аккредитации. За выдачу диагностической карты на неисправную машину или без проведения осмотра штраф составит от 5 до 10 тысяч рублей, пишут "Известия". Столько же будет стоить внесение неверных данных в автоматизированную систему техосмотра.

Новые штрафы прописали для экспертов или компаний, которые проводят ТО за отсутствие необходимой аккредитации. Физлица заплатят за это до 5 тысяч рублей, юрлица – до 50 тысяч. А за повторное нарушение стоимость санкций вырастет многократно – от 300 до 500 тысяч рублей для компании, или дисквалификация сроком до пяти лет для эксперта.

Самые суровые наказания предусмотрены за выдачу недействительных диагностических листов. Проведение ТО без аккредитации будет стоить до 300 тысяч рублей. А если деяние совершено группой лиц – всем может грозить тюремный срок до 5 лет.

Изменится после принятия поправок и процедура прохождения техосмотра. Весь процесс нужно будет зафиксировать на видео (от начала и до конца). Диагностические карты станут электронными, чтобы оформить ее – будет достаточно внести нужную информацию в автоматизированную систему.

По данным "Известий" документ уже поддержали в Российском союзе автостраховщиков (РСА), МВД, Ространснадзоре, ФАС.

Рассмотрение проекта комиссией пока отложено. Но по данным источников, оно должно состояться в июле.