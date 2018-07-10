Интернет-приемная приморских делороссов станет каналом обратной связи бизнеса с властью

Интернет, электронная приемная. Фото: Ратников Александр, ИА PrimaMedia

Общественные электронные приемные позволят предпринимателям поднимать актуальные вопросы своего участия в проектах «Восточного вектора»

10 июля, PrimaMedia. Заседание межведомственной рабочей группы по обеспечению исполнения требований законодательства на территориях опережающего социально-экономического развития и соблюдения прав предпринимателей при заместителе Генерального прокурора в Дальневосточном федеральном округе прошло на прошлой неделе во Владивостоке. В итоговый протокол заседания было внесено предложение председателя Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексея Тимченко о создании общественных интернет-приемных для предпринимателей при профессиональных организациях бизнеса на Дальнем Востоке. Соответствующий ресурс приморские делороссы запустят в Интернете в самое ближайшее время. Благодаря этому отечественные и зарубежные предприниматели смогут информировать о проблемах своего участия в проектах так называемого "Восточного вектора", и представителей власти, и профессиональные объединения бизнеса, сообщили ИА PrimaMedia в Приморском региональном отделении "Деловой России".

Как рассказали в Приморском региональном отделении "Деловой России", на заседании межведомственной комиссии обсуждались вопросы, связанные с реализацией проектов резидентов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток, имеющих огромное значение для региона. Речь идет о привлечении на Дальний Восток инвесторов, прежде всего, из стран АТР, что должно благотворно сказаться на региональной и национальной экономике; о развитии малого и среднего предпринимательства, экспортно-ориентированных производств и транзитных логистических сервисов. Как оказалось, при реализации своих проектов предприниматели нередко сталкиваются с рядом серьезных проблем, часть из которых к тому же носит системный характер. Решение этих проблем, без сомнения, будут способствовать развитию внешнеэкономического сотрудничества со странами АТР.

К таким проблемам Алексей Тимченко отнес в первую очередь вопросы получения земельных участков в целях хозяйственного использования, подключения к электрическим и инженерным сетям, получения разного рода согласований и разрешений. Известные проблемы возникают в связи с излишней фискальной нагрузкой со стороны контролирующих органов, в то время как содействие в плане реализации бизнес-проектов со стороны местных властей зачастую является недостаточным.

Немало вопросов возникает по поводу освоения бюджетных средств и исполнения сроков строительства обеспечивающей инфраструктуры для территорий опережающего развития – дорог, электрических сетей, инженерных коммуникаций и т.д. Внимания требуют и вопросы налогообложения дальневосточного бизнеса, иные проблемы, касающихся специфики работы предпринимателей в ДФО.

"Все эти проблемы требуют как активной работы органов муниципальной и государственной власти, так и контроля надзорных органов. Мы, как ведущая организация национального бизнеса, со своей стороны всегда оказываем экспертную поддержку, помогаем вырабатывать соответствующие управленческие решения и указываем на различные "узкие" места. Мы благодарны прокуратуре за доверие к нам как профессионалам в своей области и включение наших представителей в состав созданной постоянно действующей комиссии", — сказал Алексей Тимченко, выступая на заседании межведомственной комиссии.



Алексей Тимченко. Фото: предоставлено ПРО ООО "Деловая Россия"

Решение проблем, связанных с деятельностью бизнеса и инвесторов, могут быть более мобильным и результативными, если бы жалобы и предложения бизнеса попадали сразу по назначению. Сделать это можно простым путем – создав при региональных отделениях крупнейших национальных бизнес-объединений на Дальнем Востоке общественные интернет-приемные для получения, обработки, анализа и систематизации обращений предпринимателей в целях их дальнейшего использования для применения мер прокурорского реагирования и принятия мер государственного регулирования.

В итоге предложение приморских делороссов было зафиксировано в качестве одного из решения заседания межведомственной комиссии. И в самое ближайшее время в Приморском региональном отделении будет создан соответствующий электронный ресурс. Поступающие обращения будут анализироваться экспертами, систематизироваться и передаваться в прокуратуру. Вопросы повторяющейся тематики и неоднократные обращения одних и тех же предпринимателей будут браться на особый контроль.

— Благодаря этому мы сможем не просто получать данные от предпринимателей и во взаимодействии с прокуратурой защищать их права, но и будем видеть ситуацию системно, выявляя наиболее острые проблемы и давая свои предложения властям по оперативной ликвидации подобных барьеров в деловой среде, — сказал Алексей Тимченко. — То, что наше предложение поддержано прокуратурой федерального округа – показатель того, что государство стремится контролировать реализацию политики "Восточного вектора" и рассчитывает на помощь крупных бизнес-объединений, прежде всего "Деловой России". Со своей стороны, мы приложим необходимые усилия по информированию бизнес-сообщества о таком формате защиты их прав.

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