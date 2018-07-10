Пассажирский поезд «Владивосток - Харбин» запускают к Восточному экономическому форуму

Восточный экономический форум (ВЭФ) на острове Русском во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Частный инвестор «Международный экспресс» берет на себя финансирование необходимого для трансграничного сотрудничества маршрута

10 июля, PrimaMedia. Запустить проект по созданию прямого пассажирского сообщения по маршруту Владивосток – Суйфеньхэ – Харбин – Владивосток, согласование деталей которого заняло около 7 лет, планируется к Восточному экономическому форуму (11-13 сентября). Китайская сторона предлагает начать движение по маршруту ориентировочно 1 сентября этого года, сообщили корр. ИА PrimaMedia в компании "Международный экспресс", которая выступает инициатором и единственным инвестором проекта. Схема поезда на первоначальном этапе включает девять пассажирских вагонов и один вагон для перевозки багажа. ООО "Международный Экспресс" берет на себя расходы за использование инфраструктуры и подвижного состава как на российской, так и на китайской стороне маршрута.

Напомним, что участие в процессе согласования принимают со стороны РФ полпредство президента в ДФО, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, руководство РЖД и его "дочки" Федеральной пассажирской компании, ряд контрольно-надзорных структур. Кроме того, с письмами в поддержку проекта к властям провинции Хейлунцзян и руководству китайской провинции и председателю правления ОАО "РЖД" Олегу Белозерову в апреле этого года обратился и врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

В ходе визита в КНР в середине июня этого года масштабной правительственной делегации РФ были рассмотрены и вопросы согласования даты запуска пассажирского сообщения между Владивостоком и Харбином. Как сообщил корр. агентства президент ООО "Международный экспресс" Мовсес Барсегян, в ходе совместных российско-китайских совещаний руководство Харбинской железной дороги попросила российскую сторону подтвердить готовность начать движение по маршруту 1 сентября этого года, чтобы запустить поезд в преддверии Восточного экономического форума.

По оценке "Международного экспресса", с российской стороны проект технически и организационно готов, теперь слово – за госструктурами РФ и РЖД как владельцами жд-инфраструктуры и арендуемого подвижного состава. Собеседник агентства напомнил, что железнодорожный маршрут из Владивостока в Харбин и обратно в компании "Международный экспресс" разработали после того, как Федеральная пассажирская компания в 2015 году приостановила свое участие в обеспечении движения по маршруту "Гродеково – Суйфэньхэ" из-за значительных убытков (порядка 40-50 млн рублей в год). Однако востребованность прямого жд-сообщения между Приморьем и северо-восточным Китаем за эти годы сохранилась и даже выросла, отмечают опрошенные редакцией эксперты.

По оценке заведующего лаборатории междисциплинарных исследований и партнерств Школы экономики и менеджмента ДВФУ Михаила Холоши, в развитии трансграничного сотрудничества в области транспорта в равной степени заинтересованы и Приморье, и приграничные провинции КНР

— Развитие жд-сообщения в регионе повысит транспортную мобильность населения, эффективность региональной экономики практически во всех сферах, улучшит инвестиционный климат, снизит барьеры в развитии. Наиболее наглядным примером на первых порах может стать туризм, но на самом деле речь идет о существенно более масштабных процессах развития, — отметил эксперт.

Михаил Холоша также подчеркнул, что существующие сухопутные маршруты между РФ и КНР сформированы в системе двусторонних трансграничных перевозок на основе паритета участвующих сторон.

— Это условно "закрытая" транспортная система, имеющая множество ограничений, например, по "географии" маршрутов, по участию сторон и т.д. Это было вчера. Сегодня вопрос стоит иначе: мы можем создать "открытую" транспортную сеть, в которой ограничений может быть меньше. Возможности такой сети намного шире, и мы можем снять ненужные ограничения в нашем общем развитии, — считает заведующий лаборатории междисциплинарных исследований и партнерств Школы экономики и менеджмента ДВФУ.

Как отмечает директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков, развитие железнодорожного сообщения – наряду с авиационным — между приграничными провинциями Китая и Приморья становится тем более важным, что традиционное автобусное сообщение исчерпывает свой ресурс.

— Соответственно, мы давно говорим о необходимости экспресса, который бы связывал приграничные провинции КНР и Приморский край. В этом направлении есть большая потребность как у туристской отрасли, так и при организации грузовой логистики, — прокомментировал директор краевого департамента.

Северо-восточные провинции Китая на протяжении многих лет являются основными стратегическими партнерами Приморья, напомнил директор краевого департамента международного сотрудничества Алексей Старичков. Ежегодно на долю этих территорий приходится около половины всего торгового оборота края с КНР, кроме того, с введением на Дальнем Востоке режимов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток получило новый импульс и инвестиционное сотрудничество между странами – совместно с китайскими партнерами реализуются проекты в сфере сельского хозяйства, дорожной инфраструктуры.

— Кроме того, с каждым годом увеличивается турпоток в обоих направлениях, что говорит о стабильном интересе наших территорий друг к другу. Вместе с тем, можно с уверенностью сказать, что потенциал взаимодействия между Приморьем и северо-восточными провинциями КНР далеко не исчерпан, и сегодня интенсификация двустороннего сотрудничества – это приоритет как для Приморья, так и для китайской стороны. И большую роль в активизации взаимодействия, конечно, играют логистические связи, — отметил Старичков.

Создание новых трансграничных маршрутов, по оценке собеседника агентства, откроет новый этап в развитии двусторонних отношений и предоставит масштабные возможности для наращивания торгово-экономического, инвестиционного, культурного и туристского сотрудничества российского и китайских регионов.