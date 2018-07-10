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Реформы не спасут: Кудрин просит Правительство прояснить траты на майские указы

Сэкономленных за счет новых законов денег может и не хватить

10 июля, PrimaMedia. Глава Счетной палаты России и Центра стратегических разработок Алексей Кудрин просит Правительство России внести ясность в затраты на исполнение майских указов президента. По мнению главы КСП, если не систематизировать расходы на направления, сэкономленных за счет реформ средств может и не хватить, передает ИА AmurMedia."Мы ждем предложений от правительства.

Предварительно хочу сказать, что, вероятно, этих ресурсов будет недостаточно для выполнения целей, поставленных в указах президента. Трудно говорить, на какую сферу средства пойдут в первую очередь", — приводят слова политика, которые прозвучали на слушаниях в Госдуме, РИА "Новости".

Чтобы планировать исполнение указов, считает Кудрин, необходимо распределить предусмотренные 8 триллионов затрат по направлениям и национальным программам. Этого сейчас он ждет от правительства.

Напомним, исполнение майских указов президента правительство России оценило в 8 триллионов рублей. Чтобы изыскать средства были предложены ряд мер, которые сегодня рассматриваются в Госудме. Вот некоторые из них: повышение ставки НДС до 20%, увеличение пенсионного возраста, налоговый маневр.

На ближайшие три года, с 2019 по 2021, Минфин уже опубликовал документ с названием "Об основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики". Если его примет Госдума, то будет существенно урезано финансирование нескольких отраслей: спорта, культуры, ЖКХ и других.

Указы президента были подписаны Владимиром Путиным в день его инаугурации. Их исполнение рассчитано до конца президентского срока главы государства, 2024 года.

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