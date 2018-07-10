Преображенская база тралового флота отметила 88-летие со дня основания. Фото: пресс-служба ЗС ПК

С важной датой и Днем рыбака коллектив предприятия поздравил депутат ЗС ПК Всеволод Романов

10 июля, PrimaMedia. Работники одного из ведущих предприятий рыбной отрасли на Дальнем Востоке принимали поздравления не только с профессиональным праздником, но и в связи с 88-летием со дня основания базы. Депутат Всеволод Романов поздравил коллектив ПАО "Преображенская база тралового флота", сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Заксобрания Приморья.

ПАО "Преображенская база тралового флота" было создано в 1930 году, и по традиции в поселке Преображение день рождения предприятия и "День рыбака" отмечают в один день.

Сегодня в ПАО "ПБТФ" работает около 2,5 тысяч человек. Предприятие расположено в удобной бухте Преображения, Лазовском районе Приморского края. Слаженная работа всех производственных участков позволяет предприятию динамично развиваться и добиваться высоких экономических показателей.

В торжественной обстановке депутат Законодательного собрания Приморского края Всеволод Романов поздравил всех работников Преображенской базы тралового флота с профессиональным праздником. Лучшим работникам вручены Почетные грамоты и Благодарности Законодательного собрания Приморского края.

"Сегодня мы отмечаем один из любимых и уважаемых праздников — День рыбака! Это праздник всех россиян, вне зависимости от сферы деятельности. Не зря говорят: рыбак – это состояние души! Приморье гордится своими рыбаками! Высокое качество нашей продукции знают во всем мире, и в этом заслуга всех специалистов, занятых в рыбопромышленном комплексе Приморья", — обратился к собравшимся депутат краевого парламента.