День рыбака во Владивостоке: «морской бой», «яблочко» и Нептун с русалками

10 июля, PrimaMedia. День рыбака, который страна ежегодно отмечает во второе воскресенье июля, выдался во Владивостоке прохладным, но погода не помешала горожанам веселиться. На Спортивной набережной видеогруппа ИА PrimaMedia застала массовое народное гуляние: люди пришли семьями и компаниями, чтобы ощутить причастность к одному из главных для Приморья профессиональных праздников.
На сцене у фонтана с 14 часов шел большой концерт с участием лучших творческих коллективов края. Зрители с удовольствием подпевали артистам и танцевали под известные хиты. Кульминацией театрализованного зрелища стало появление Нептуна со свитой русалок – подводные красавицы порадовали публику танцем. Не обошлось и без знаменитого матросского танца "Яблочко".
Неподалеку от сцены работали тематические развлекательные площадки, где каждый мог найти себе занятие по возрасту: маленькие дети с увлечением составляли паззлы с морским колоритом, подростки сражались в "морской бой", желающим рисовали на лице дельфинчиков. Была и обещанная горячая уха из горбуши – и она пользовалась большим спросом.
Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Жизнь Приморья". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.