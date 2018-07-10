На Сахалине возрождают мелиоративные системы на полях и пастбищах (ФОТО)

На Сахалине восстанавливают мелиоративные системы на полях и пастбищах. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia

Позитивная советская практика улучшения плодородия проблемных почв получила второе дыхание благодаря госпрограмме

10 июля, PrimaMedia. Подъем сельского хозяйства Сахалинской области последних лет сопровождается большой, и не всегда заметной для обывателей работой — восстановлением мелиоративных систем на полях. Для этого была запущена специальная региональная госпрограмма, благодаря которой мелиораторы сельскохозяйственного потребительского кооператива "Сахалинский" возвращают в оборот сотни гектаров плодородных угодий в год, сообщает ИА SakhalinMedia.

Мелиоративные системы на полях и пастбищах юга Сахалина, проложенные еще в советские времена, пришли в упадок. Забились дренажные коллекторы, заросли каналы и заилились трубопереходы, поля просели, и почвы утратили свои плодородные качества. При этом развитие сельскохозяйственной отрасли области в последние годы предъявляет новые требования к качеству земель. Улучшение плодородности почв стало одной из ключевых задач, без решения которой невозможно было обеспечение продовольственной безопасности региона.

В 2014 году для развития мелиорации в регионе, при содействии министерства сельского хозяйства области, был создан сельскохозяйственный потребительский кооператив "Сахалинский". В том же году была запущена отраслевая региональная госпрограмма "Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы", по которой кооператив "Сахалинский" смог получить господдержку для проведения мелиоративных работ и восстановления износившихся систем на полях сельхозпроизводителей. С тех пор у хозяйств области появилась возможность активно проводить культуртехнические и противопаводковые мероприятия на используемых сельскохозяйственных угодьях.

"В последние годы сельское хозяйство области пошло на подъем. Но для того, чтобы продуктивность молочного и мясного животноводства улучшилась, нужны качественные корма. А они могут заготавливаться только на плодородных землях. Так что госпрограмма была запущена вовремя. Ежегодно с 2013 года мы выполняем работы на полях — реконструкция мелиоративных систем, культурно-технические и противопаводковые мероприятия. Начиная с 175-250 гектаров, земли вводили ежегодно и увеличивали объем работ. В позапрошлом году мы ввели уже 750 гектаров, в прошлом году – 850 гектаров. На 2018 год также запланировано 850 гектаров", — сообщила исполнительный директор СПК "Сахалинский" Зинаида Акимова.

Она пояснила, что в июне 2018 года кооператив сдал масштабный четырехлетний проект — после культуртехнических работ запущена Раздольная осушительная система, площадью 440 Га. Здесь специалисты "Сахалинского" уложили дренаж, восстановили дороги, сделали трубопереезды, провели планировку участков и удобрили почву. Хозяйство уже отсеялось на этом участке, взошли картофель и многолетники.

На Сахалине возрождают мелиоративные системы на полях и пастбищах. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia На Сахалине возрождают мелиоративные системы на полях и пастбищах. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia На Сахалине возрождают мелиоративные системы на полях и пастбищах. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia На Сахалине возрождают мелиоративные системы на полях и пастбищах. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia На Сахалине возрождают мелиоративные системы на полях и пастбищах. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia На Сахалине возрождают мелиоративные системы на полях и пастбищах. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia На Сахалине возрождают мелиоративные системы на полях и пастбищах. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia На Сахалине возрождают мелиоративные системы на полях и пастбищах. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia На Сахалине возрождают мелиоративные системы на полях и пастбищах. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia На Сахалине возрождают мелиоративные системы на полях и пастбищах. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia 1 / 10

С 2017 года ведутся работы на Сухановском участке Новской осушительной системы, площадью 387 Га. 200 Га уже переданы хозяйству, до конца 2018 года планируется выполнение 70% всех работ на участке. Здесь идет отсыпка дорог, завершение прокладки каналов, восстановление моста. В итоге здесь будет построено 28 трубопереездов, 4 — восстановлено, уже проложено 94 км закрытого дренажа, построено 10,23 км новых дорог, проложено 5,7 км новых каналов открытой осушительной сети и восстановлено 21,3 км существующих.

"Этот проект был разработан совместно с белорусскими мелиораторами (Республиканским унитарным предприятием "Белгипроводхоз" — прим. ред.). Земли готовятся для нужд совхоза "Корсаковский", который является резидентом свободного порта Владивосток. Восстановление мелиоративных систем нужно совхозу для развития животноводства на своих территориях. У них строится животноводческий комплекс на 1000 голов, готовится сдача. Планируется, что уже в этом году начнут завозить скот", — рассказала Зинаида Акимова.

Она пояснила, что мелиоративные системы состоят из элементов открытого и закрытого осушения земель. Под участком прокладывается сеть дренажных каналов, укрытых специальным грунтом — через него лишняя влага фильтруется и поступает в отводящие перфорированные трубки, которые в свою очередь выводят воду в открытый канал. Траншея по периметру поля собирает дренажную воду и поверхностный сток и отводит его к месту сброса в ближайший водоем — реку. Также мелиоративные работы включают в себя выравнивание уровня угодья в виде купола, чтобы вода не застаивалась и стекала с участка.

На Сахалине возрождают мелиоративные системы на полях и пастбищах. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia На Сахалине возрождают мелиоративные системы на полях и пастбищах. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia На Сахалине возрождают мелиоративные системы на полях и пастбищах. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia На Сахалине возрождают мелиоративные системы на полях и пастбищах. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia На Сахалине возрождают мелиоративные системы на полях и пастбищах. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia На Сахалине возрождают мелиоративные системы на полях и пастбищах. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia На Сахалине возрождают мелиоративные системы на полях и пастбищах. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia На Сахалине возрождают мелиоративные системы на полях и пастбищах. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia 1 / 8

Зинаида Акимова также отметила, что для Сахалина мелиоративные работы имеют свою особенность — мелкомасштабный сложный рельеф, разнообразие грунтов и пород создают определенные сложности для проведения работ.

"На одном поле может быть 3-4 вида грунта. Может быть и глубокий торфяник до 5-6 метров, и тут же скальная порода. Прямо на поле могут выходить грунтовые воды. Вот, например, сделали поле – положили дренаж, сделали сброс под эту воду, положили трубу, закопали. Так вода может в другом месте найти выход. И так, пока ее не поймаешь, приходится выводить дренажи. Иначе поле будет постоянно сырое. В этом и сложность. Сложность и в том, что больше 20 лет поля никто не делал, каналы никто не восстанавливал. Для проведения каналов, необходимо изымать до 5-6 кубометров грунта на один погонный метр, чтобы правильно вывести к уровню реки, куда идет сброс", — разъясняет специалист.

Она также подчеркнула еще одну важную роль мелиоративных работ — противопаводковую. Большинство сельхозугодий располагаются вблизи населенных пунктов и отвод воды с территории, особенно весной и осенью, предотвращает подтопление.

На Сахалине возрождают мелиоративные системы на полях и пастбищах. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia На Сахалине возрождают мелиоративные системы на полях и пастбищах. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia На Сахалине возрождают мелиоративные системы на полях и пастбищах. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia На Сахалине возрождают мелиоративные системы на полях и пастбищах. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia На Сахалине возрождают мелиоративные системы на полях и пастбищах. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia На Сахалине возрождают мелиоративные системы на полях и пастбищах. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia На Сахалине возрождают мелиоративные системы на полях и пастбищах. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia На Сахалине возрождают мелиоративные системы на полях и пастбищах. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia На Сахалине возрождают мелиоративные системы на полях и пастбищах. Фото: Денис Таушканов, ИА SakhalinMedia 1 / 9

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства, в рамках отраслевой госпрограммы "Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы" на реализацию мелиоративных мероприятий на период 2015-2018 годы выделено более 1 миллиарда рублей, что позволит ввести в сельскохозяйственный оборот более 1 870 га земель. Благодаря проводимым противопаводковым работам защищено от подтопления около 500 га сельскохозяйственных угодий.

На Сахалине возрождают мелиоративные системы на полях и пастбищах. Фото: ИА SakhalinMedia На Сахалине возрождают мелиоративные системы на полях и пастбищах. Фото: ИА SakhalinMedia На Сахалине возрождают мелиоративные системы на полях и пастбищах. Фото: ИА SakhalinMedia На Сахалине возрождают мелиоративные системы на полях и пастбищах. Фото: ИА SakhalinMedia 1 / 4

Работы по восстановлению осушительных мелиоративных систем проводятся на землях хозяйств в Анивском, Корсаковском и Долинском районах. За период 2015-2017 годы они проведены на площади 1460,5 га. Работы ведутся поэтапно, что позволяет хозяйствам уже в первые же годы получить урожай однолетних трав.

В 2018 году из бюджета Сахалинской области на эти цели выделено порядка 300 млн рублей.