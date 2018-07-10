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Полквартиры за билет: стоимость места на финал ЧМ достигла 2 млн.рублей

Перекупщики активизировались во всех соцсетях

10 июля, PrimaMedia. Свыше пяти тысяч объявлений о продаже билетов на финал чемпионата мира по футболу появилось в соцсетях за одни сутки. В ценах перекупщики не скромничают – стоимость места на трибуне достигает 2 миллионов рублей, передает ИА AmurMedia.

Десятикратное увеличение числа объявлений зафиксировали специалисты Центра исследований легитимности и политического протеста, пишут "Известия".

Объявления размещены во всех соцсетях на русском, испанском и английском языках. Больше всего число таких публикаций во "ВКонтакте".

Авторы публикаций — и русские и иностранцы. Создают перекупщики и специализированные группы, больше всего в них жителей российской столицы, а также Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. При этом администрация "ВКонтакте" уверяет, что блокирует группы по перепродаже билетов и другие "противоправные материалы".

Цены на билеты поражают воображение – до 2 миллионов рублей за одно место на трибуне. При этом, приобретая такой билет у покупателя нет никаких гарантий. Деятельность по перепродаже в принципе запрещена в России.

По правилам организаторов мундиаля, ФИФА, билеты может продавать только официальный сайт. Но на финал Чемпионата мест уже нет. Неделю назад цена была от 290 тысяч рублей.

За перепродажу наступает ответственность по ст. 14.15.2 Административного кодекса России. Наказание по ней составляет штрафы для физлиц до 50 тыс. рублей, должностных лиц — до 150 тысяч, юрлиц — до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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