Юрий Корсаков: Дальневосточники имеют право на доступ к водным биоресурсам региона

Депутат Заксобрания Приморья Юрий Корсаков. Фото: ИА PrimaMedia

Депутат Заксобрания Приморья предлагает пересмотреть порочную практику распределения лицензий на вылов

10 июля, PrimaMedia. Жители ДФО обращаются в различные органы власти с просьбами разрешить им любительский без путевок — в ограниченных объемах — и власть дает положительную "обратную связь". По сути, в этом случае рассматривается один из аспектов более широкой проблемы отчуждения дальневосточников от водных биоресурсов региона, считают специалисты. Одним из сторонников предоставления приморцам более широких прав на вылов рыбы является депутат Законодательного собрания Приморского края Юрий Корсаков.

На последней встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко отметил, что с рыбным промыслом в Приморье "беда полная".

"С рыбой, конечно, навожу порядок, но беда полная, — отметил глава региона. — В 2004 году было распределение квот, все были поставлены в одинаковые рамки. Сегодня происходит перепродажа квот. Я живу морем, а у меня рыба уходит. Уходит, потому что скупают квоты богатые, и результат — у меня скоро рыбы не будет, потому что вся будет или в Москве, или "на северах".

Андрей Тарасенко отметил, что похожая ситуация с крабом: "Сегодня вдоль побережья у всех немного краба есть, и получается, что это содержит поселки. Сейчас говорят, что надо отдать 50% ранее распределенных квот".

Страдают, между тем, как местные рыбопромышленные предприятия, так и простые дальневосточники.

Ранее на встрече с журналистами в Магадане полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев высказался в поддержку инициативы о "трех хвостах" лосося для жителей Сахалина. Он заявил, что считает неправильным не давать права дальневосточникам бесплатно ловить каждый день небольшое количество рыбы для своего стола.

Обитатели самой богатой дарами моря территории не могут пойти на рыбалку без особого разрешения. Многих этот запрет вынуждает уехать из региона!

"Чтобы людям было комфортно жить на Дальнем Востоке, они должны пользоваться его преимуществами. И рыбу свободно ловить — она должна быть дома на столе. Думаю, мы все исправим", — пообещал Юрий Трутнев.

Пока дальневосточным рыбакам, как и прежде, приходится платить за право приехать на рыбопромысловый участок. При этом, как отмечает заместитель председателя комитета по региональной политике Заксобрания Приморья Юрий Корсаков, реальная возможность приобрести лицензию на вылов самых популярных видов ВБР у жителей края практически отсутствует.

"Знаю об этом по собственному опыту, из общения с рыбаками-любителями, избирателями. Среди рыбаков Приморья распространенное увлечение — вылов симы на удочку, троллинг, — говорит Юрий Корсаков. — С мая по август этот вид семейства лососевых нагуливает жир у побережий залива Петра Великого. Что, кстати, привлекает сюда многочисленные стаи косаток и дельфинов, которые охотятся на крупную рыбу. Теоретически право на вылов особи симы за плату государству существует. Но реально получить юридическое основание – лицензию для добычи "хвоста", невозможно".

Что неудивительно. Осуществляет реализацию лицензий Приморский филиал Главного бассейнового управления по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов. Каков же самый наглядный пример осуществления деятельности этой структурой?

6 (внимательно! — прим. ред.) июня 2018 года, в 5.43, на сайте Приморрыбвода появляется сообщение: "Приморский филиал ФГБУ "Главрыбвод" осуществляет продажу путевок на добычу (вылов) симы на рыбопромысловых участках. Одна лицензия дает право вылова 1 особи симы. Стоимость одной лицензии составляет 400 рублей. Срок действия лицензии (путевки) с момента выдачи до 29 июля, дни лова: пятница, суббота, воскресение. Продажа лицензий начнется (внимательно! — прим. ред.) 7 мая 2018 года. Участки лова: РПУ № 2-В (сп.), расположенный в Уссурийском заливе, район острова Рейнеке; РПУ № 5-Т (сп.), расположенный в районе устья реки Амгу". В сообщении перечислены также точные координаты указанных участков.



Продажа лицензий на вылов симы. Фото: скриншот сайта

7 (внимательно! – прим. ред.) июня 2018 года, в 9.31, на сайте prrybvod.ru появляется новое, весьма лаконичное сообщение: "Продажа лицензий на вылов симы прекращена".



Продажа лицензий на вылов симы прекращена. Фото: скриншот сайта

Получается, объявление о "начале продажи" выставили на сайте через месяц после фактического начала продажи лицензий, а через сутки объявили об окончании! Видимо, лицензии закончились буквально за сутки. Мало того, что районы вылова сурово ограничены, так и купить путевку свободно невозможно.

Депутат Юрий Корсаков предлагает прекратить "рыбную бюрократию", поддержав полпреда президента и глав дальневосточных регионов:

"К чему это издевательство с лицензиями, которые существуют для большинства приморцев лишь в теории? Я "за" полезную инициативу, конечно, после компетентного обсуждения на всех уровнях, в том числе, среди научного сообщества. Возможно, предоставление приморцу права на свободный вылов нескольких экземпляров рыбы никак не приведет к росту браконьерства, а, напротив, подорвет незаконный вылов симы на корню? Красную рыбу из приморских вод можно купить на любом рынке и во многих магазинах (лицензии там вам не покажут), а местным жителям, которые любят Дальний Восток, хотят здесь жить и горой стоят за природные богатства, приходится "сушить удочки" на берегу (либо выходить на лов нелегально). По меньшей мере, это несправедливо. И разве изъятие из природы человеком некоторого количества особей негативно скажется на популяции в целом?

Известно, красная рыба плодится с большим избытком, а хищниками пожирается куда больше симы, чем выловят несколько сот рыболовов. В этой связи понятно возмущение Андрея Тарасенко по поводу схожей по сути проблемы изъятия рыболовных и крабовых квот у приморцев. За счет объектов промысла кто-то кормится сам, кто-то содержит близких и целые предприятия. Порой это единственный способ выжить для семей, а то и целых поселений".

Впрочем, на наш запрос в "ТИНРО-Центр" ученые предлагают подойти к вопросу сугубо осторожно: "Любая мера по управлению запасом должна быть научно-обоснованной, а наука всегда исходит из базовых принципов сохранения и рационального использования запасов промысловых биоресурсов, в том числе и такого важного объекта, как тихоокеанские лососи. Стремительное увеличение объемов промысла без биообоснования приведет к неизбежному подрыву запаса".