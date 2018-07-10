Империя «Гидрострой» приобрела 96,38% акций «Преображенской базы тралового флота»

Краб. Фото: ИА PrimaMedia

Аффилированное с экс-сенатором Александром Верховским ЗАО «Остров Сахалин» выкупило пакеты родственников губернатора Сахалина

10 июля, PrimaMedia. ПАО "Преображенская база тралового флота" (ПБТФ) раскрыло информацию о смене собственников у 96,38% акций общества, согласно которой практически 100%-ным владельцем крупной рыбопромышленной компании Дальнего Востока стало ЗАО "Остров Сахалин", аффилированное с холдингом "Гидрострой" экс-сенатора от Сахалинской области Александра Верховского, сообщает ИА PrimaMedia. Свои пакеты ЗАО продали родственники сахалинского губернатора Олега Кожемяко, до 9 июля этого года являвшиеся акционерами-мажоритариями ПАО. Также "Острову Сахалину" достались доли в ПБТФ, ранее принадлежавшие двум подконтрольным мажоритариям компаниям.

Отметим, что с 2016 года ЗАО "Остров Сахалин" находится в процессе реорганизации в форме выделения, единственный действующий на данный момент правопреемник – ЗАО "Курильский рыбак", находящееся под контролем базового актива Александра Верховского — АО "Гидрострой". Кроме того, гендиректор "Острова Сахалина" Василий Вельмескин также является руководителем как минимум двух компаний, входящих в бизнес-империю экс-сенатора – ЗАО "Пиленга" и ООО "ПО Сахалинрыбаксоюз".

Сумма сделки участниками не раскрывается, однако в декабре 2016 года, когда в СМИ появились первые сообщения о возможном приобретении ПБТФ холдингом "Гидрострой", эксперты оценивали рыночную стоимость приморского предприятия в 430 млн долларов США (26,875 млрд рублей по курсу ЦБ на 10 июля этого года).

В активе у ПАО "ПБТФ" на сегодняшний день — 12 рыбодобывающих крупно— и среднетоннажных судов, два транспортных судна, береговой "Преображенский рыбокомбинат", база судоремонта, аквакультурное хозяйство. "Квотный портфель" ПАО позволяет вылавливать ежегодно около 100 тысяч тонн минтая и почти 30 тысяч тонн тихоокеанской сельди, 207 тонн гребенчатой и более 500 тонн северной креветки, около 220 тонн камчатского краба и 370 тонн краба-стригуна опилио (натуральные объемы разрешенных к добыче биоресурсов приведены на примере 2018 года – ред.).

Важным моментом является и то, что все договоры ПБТФ на доли квот, судя по данным Росрыболовства, с высокой долей вероятности будут перезаключены в этом году еще на 15 лет. Также ПАО "ПБТФ" является градообразующим предприятием для поселка Преображение в Лазовском районе Приморского края, что дает право предприятию на 85%-ную льготу при уплате сборов за пользование водными биоресурсами (аналог природной ренты в российском рыболовстве – ред.). Впрочем, по действующей редакции Налогового кодекса такой льготой пользуются все без исключения рыбохозяйственные предприятия страны. Однако Минсельхозом уже подготовлен проект изменений в НК, согласно которому эта льгота сохраниться лишь для входящих в официальный перечень градо— и поселкообразующих предприятий.

Также напомним, что в 2017 году дочерняя ПАО "ПБТФ" компания "Восход" по результатам аукциона Росрыболовства в мае 2017 года получила 15-летнее право на добычу в рамках прибрежного рыболовства 16,67% от общего допустимого улова краба-стригуна опилио в подзоне Приморье, что в 2018 году в натуральном выражении составляет более 580 тонн краба. Между тем 9 июля этого года ПБТФ сообщило, что ранее принадлежащая ПАО доля в 51% уставного капитала "Восхода" 6 июля была продана. Новый владелец доли не раскрывается, второй пакет в 49% принадлежит, согласно данным ЕГРЮЛ, сыну сахалинского губернатора Никите Кожемяко.

Ввыручка ПАО "ПБТФ" в 2017 году составила 6,499 млрд рублей (в 2016 году – 6,894 млрд), чистая прибыль – 243 млн рублей (2016 год – 1,019 млрд). Комментируя снижение прибыли в 2017 году, авторы годового отчета, утвержденного собранием акционеров в мае этого года, указывают то, что в стоимостном выражении объем товарной продукции упал по сравнению с 2016 годом на 23% из-за следующих факторов: плохая промысловая обстановка при добыче минтая и сельди на 12% сократила объем товарной продукции в натуральном выражении; из-за падения курса доллара на 23,5% снизились оптовые цены реализации уловов на экспорт; себестоимость продукции, работ и услуг за тот же период выросла на 10%. Тем не менее, согласно отчету, доля ПАО "ПБТФ" в рыбохозяйственном комплексе ДВ по добыче и выпуску рыбопродукции составила в 2017 году 13%.

Напомним, что суммарный "квотный портфель" холдинга "Гидрострой" оценивается в 250-270 тысяч тонн ВБР ежегодно, флот составляет более 40 судов. В холдинг также входят четыре перерабатывающих комплекса и несколько лососевых рыборазводных заводов. Как ранее отмечал "Коммерсант", приобретение ПАО "ПБТФ" позволит холдингу "Гидрострой" занять второе место в рейтинге крупнейших рыбодобытчиков России, потеснив группу компаний, контролируемую "Русской рыбопромышленной компанией" зятя Геннадия Тимченко и сына Сергея Франка Глеба Франка (суммарные квоты РРПК в 2017 году – 342 тысячи тонн). Первое же место в этом рейтинге, напомним, пока держит ГК "Норебо" Виталия Орлова (почти 440 тысяч тонн вылова ежегодно).