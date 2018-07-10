. Фото:

Садите, но не продавайте: россиянам разрешили выращивать картошку без ограничений

Россельхознадзор опроверг заявления СМИ

10 июля, PrimaMedia. За выращивание картофеля из собственного посадочного материала будет взиматься штраф только с юридических лиц. На частников и дачников правило распространяться не будет. Информацию растиражированную СМИ официально опроверг Россельхознадзор, передает ИА AmurMedia.

Административный штраф не взимается за выращивание картофеля из собственного посадочного материала для личных нужд, говорится в официальном обращении ведомства.

Ведомство не принимало, не выдвигало и не задумывало никаких инициатив, которые могли бы препятствовать обычным гражданам выращивать картофель или любые другие овощные культуры на своих огородах и дачах. Также, Россельзознадзор не регулирует и не намерен контролировать качество или происхождение посевного материала частников.

Меры ответственности, о которых написали СМИ действуют только для предприятий и тех, кто торгует овощами и другой посевной продукцией.

Информацию о том, что россиянам запретили выращивать картофель из собственных запасов или семян распространили ряд СМИ. Речь шла о поправках в статью 10.12 Административного кодекса страны.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан
Петиция о выплате пенсии только неработающим пенсионерам появилась в Сети

07:10

Кто уволит пенсионера, тому не поздоровится

08:45

Драконовские меры: за езду без техосмотра россияне будут платить ежедневно

09 июля, 08:05

А теперь экономим: Россия сократит издержки на ЖКХ и здравоохранение

09 июля, 13:30

Смартфонов Xiaomi больше не будет

09 июля, 15:30

Страховщики подбираются к пенсиям россиян
"Добросупом" и праздничными гуляниями отметили ГК "Доброфлот" День рыбака в Приморье
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia