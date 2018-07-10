Садите, но не продавайте: россиянам разрешили выращивать картошку без ограничений

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Россельхознадзор опроверг заявления СМИ

10 июля, PrimaMedia. За выращивание картофеля из собственного посадочного материала будет взиматься штраф только с юридических лиц. На частников и дачников правило распространяться не будет. Информацию растиражированную СМИ официально опроверг Россельхознадзор, передает ИА AmurMedia.

Административный штраф не взимается за выращивание картофеля из собственного посадочного материала для личных нужд, говорится в официальном обращении ведомства.

Ведомство не принимало, не выдвигало и не задумывало никаких инициатив, которые могли бы препятствовать обычным гражданам выращивать картофель или любые другие овощные культуры на своих огородах и дачах. Также, Россельзознадзор не регулирует и не намерен контролировать качество или происхождение посевного материала частников.

Меры ответственности, о которых написали СМИ действуют только для предприятий и тех, кто торгует овощами и другой посевной продукцией.

Информацию о том, что россиянам запретили выращивать картофель из собственных запасов или семян распространили ряд СМИ. Речь шла о поправках в статью 10.12 Административного кодекса страны.