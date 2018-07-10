Ноутбуки. Фото: Александр Лященко, ИА PrimaMedia

В России выпущен ноутбук стоимостью 500 тысяч рублей

Он предназначен для работы в экстремальных условиях

10 июля, PrimaMedia. В России выпущен ноутбук ЕС1866 для работы в экстремальных условиях. У него герметичный корпус, сделанный из сверхпрочного алюминиевого сплава и устойчивый к вибрации, ударам, падению. Ноутбук может работать при значительных амплитудах температуры: от -20 до +55°С, не боится попадания влаги. Уникальный компьютер был разработан компанией "Ростех" по заказу Министерства обороны РФ, сообщает ИА SakhalinMedia.

"Ростех" собирается заключить с Минобороны РФ контракт на поставку нескольких тысяч ноутбуков ЕС1866. Стоимость одного аппарата – от 500 тысяч рублей. Особенностью компьютера является то, что его вычислительное ядро основано на микропроцессоре "Эльбрус 1С+" отечественного изготовления.

Ноутбук впервые продемонстрировали на выставке "Иннопром-2018", проходящей в эти дни в Екатеринбурге. Машина оснащена 17-дюймовым экраном, ее габариты 41,3х34х8 см. ЕС1866 функционирует под российской операционной системой "Эльбрус", однако на него можно установить и другую ОС.

Высокая стоимость ноутбука объясняются ценой процессора и других электронных компонентов, а также большими затратами на изготовление высокопрочного корпуса. Ноутбук ЕС1866 сделан целиком из отечественных комплектующих.

Защищенные ноутбуки во всем мире значительно дороже обычных – так, стоимость аналогичных моделей компаний Panasonic, Lenovo и Dell составляет в пересчете на рубли 200–300 тысяч "деревянных". Такими ноутбуками пользуются военнослужащие армий стран НАТО. Более высокую цену отечественного сверхпрочного ноутбука специалисты объясняют меньшими объемами производства, что повышает себестоимость продукта.

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