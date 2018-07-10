В поисках лета: куда жители Владивостока могут уехать за хорошей погодой

Самый бюджетный вариант поискать лето - уехать в континентальные районы края. Фото: Pixabay.com

Погреться на солнышке можно за 100 с лишним тысяч, а можно и за 800 рублей

10 июля, PrimaMedia. На календаре 10 июля, а лето во Владивосток так и не пришло. В поисках хорошей погоды жители краевой столицы начинают искать варианты, куда можно уехать погреться на солнышке, позагорать и искупаться. Редакция PrimaMedia решила сделать обзор направлений и цен, где и за сколько можно наконец-то увидеть лето.

Покоряем Азию

Самый простой вариант, который приходит на ум – улететь загорать в Таиланд. Не зря многие владивостокцы сравнивают пляжи Паттайи с побережьем бухты "Шамора". И нет, дело не в том, что у нас все так же облагорожено, просто последнее время в Таиланде очень сложно не встретить никого из соотечественников или даже знакомых. Сюда турфирмы предлагают путевки от 67 тысяч за двоих и выше в зависимости от количества дней и уровня гостиницы.

Кроме Таиланда большой популярностью пользуются пляжи Вьетнама. Но сейчас там очень жарко, поэтому туроператоры советуют брать путевки в центральную или северную часть страны. Тем не менее, сюда тур на двоих стоит от 42 тысяч, отель три звезды и завтрак впридачу.

Самый бюджетный отдых может предложить Китай. Здесь туры в провинцию Хайнань на двоих могут обойтись всего в 30 тысяч рублей за 7 ночей, что вполне себе приемлемо.



Пляжи Таиланда. Фото: ИА PrimaMedia

Дорого-богато

Если пляжи Азии наскучили, то всегда можно отправиться на Мальдивы, в Кубу или Доминикану. А почему нет? Особенно если позволяет бюджет. Например, Мальдивы в самом простом варианте за двоих могут обойтись в 90 тысяч рублей, Куба — в 142 тысячи рублей, а в Доминикана – 103 тысячи рублей. И все бы ничего, но это туры из Москвы. А значит, нужно будет учесть еще и билеты до столицы и обратно.

Как вариант, можно всегда рассмотреть Кипр, Египет или Турцию. Сюда путевки на двоих стоят дешевле. Так, Турция обойдется в 33 тысячи, Кипр в 45 тысяч, а Египет в 88,5 тысяч рублей. Но прибавляем билеты до Москвы и обратно и получаем уже не такой бюджетный вариант.

Родные просторы

Прекрасными пляжами можно насладиться и в России. Например, на Крымском полуострове или в Краснодарском крае. Но то ли в связи с Чемпионатом мира по футболу, то ли еще по каким-то причинам, обойдется такой отдых тоже недешево. Стоимость билетов на самолет для двоих и только в одну сторону начинается от 88 тысяч рублей.

Еще одним неплохим вариантом может стать отдых на озере Байкал. До Иркутска и стоимость билетов намного приятней: туда вдвоем можно улететь за 17 тысяч, а обратно за 28 тысяч рублей.

Если же вас не привлекают пляжи, а просто хочется сменить обстановку и погулять, например, по Москве, улететь туда вдвоем можно за 25 тысяч рублей. Правда, нужно постараться "урвать" билеты, которых в большинстве своем уже нет в наличии.



Пляж в Севастополе. Фото: ИА PrimaMedia

Нас и здесь неплохо кормят

Для тех, кто в отпуск не идет и в принципе далеко от Владивостока уезжать не намерен, всегда есть вариант попутешествовать по родному Приморью. Тем более, что в континентальных районах, говорят, даже есть солнышко. А уж водоем, где искупаться, всегда найдется. Например, отправиться на озеро Ханка. Билет до села Камень-Рыболов обойдется вам в 872 рубля в одну сторону.

Если брать во внимание все-таки пляжный отдых в Приморье, то проезд на автобусе до Славянки составляет 712 рублей, до Андреевки – 984 рубля, до Ливадии – 567 рублей, а до Находки – 647. Погода здесь не намного лучше, чем в краевой столице, но температура воды уже около 20°С. Отдохнуть на берегу моря можно и немного севернее, например, в Лазовском районе. Море тут чище, но холоднее, а природа просто волшебная. Правда, дорога занимает не два и даже не четыре часа. Билет до поселка Валентин стоит 1006 рублей, а до поселка Преображение – 1364 рубля.



Бухта Окуневая, Приморский край. Фото: ИА PrimaMedia

Если же вы свое лето проводите исключительно на работе, не любите жару и искренне не понимаете восторгов по поводу пляжного отдыха – поздравляем! Вы счастливый человек, у которого летняя пора проходит идеально.