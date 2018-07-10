От удара автобус лишился передней двери и куска лобового стекла. Фото: ИА PrimaMedia

От удара автобус лишился передней двери и куска лобового стекла (ФОТО)

10 июля, PrimaMedia. Рейсовый автобус 77-го маршрута с пассажирами в салоне столкнулся с контейнеровозом в районе ул. Катерной во Владивостоке. От удара автобус лишился передней двери и куска лобового стекла. В аварии никто не пострадал, сообщает ИА PrimaMedia.

Автобус с людьми столкнулся с контейнеровозом во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Автобус с людьми столкнулся с контейнеровозом во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia От удара автобус лишился передней двери и куска лобового стекла. Фото: ИА PrimaMedia Автобус с людьми столкнулся с контейнеровозом во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia От удара автобус лишился передней двери и куска лобового стекла. Фото: ИА PrimaMedia От удара автобус лишился передней двери и куска лобового стекла. Фото: ИА PrimaMedia В районе ДТП образовалась сильная пробка. Фото: ИА PrimaMedia Автобус с людьми столкнулся с контейнеровозом во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia В районе ДТП образовалась сильная пробка. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 9

По предварительной информации, длинномер Volvo выезжал со стороны микрорайона Катерной в направлении трассы Седанка-Патрокл. Поворачивая, контейнеровоз выехал на вторую полосу, в это же время с Окатовой в сторону острова Русский двигался рейсовый автобус, который не пропустил длинномер и врезался в него. От удара автобус лишился передней двери и куска лобового стекла. В аварии никто не пострадал. В районе ДТП образовалась сильная пробка.