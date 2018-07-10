Семестр за 11 дней: интенсив «Остров 10-21» стартует во Владивостоке

Пресс-конференция. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Кадры для цифровой экономики России готовят по инновационной системе – с умными браслетами (ФОТО)

10 июля, PrimaMedia. Принципиально новый подход к получению знаний опробуют в рамках образовательного интенсива для технологических лидеров "Остров 10-21", который впервые проходит во Владивостоке на базе Дальневосточного федерального университета. "Остров 10-21" – образовательная программа по интенсивной подготовке кадров для цифровой экономики и национальной технологической инициативы. За полторы недели участники пройдут программу, эквивалентную той, что студенты осваивают по предмету за семестр. Учебное время определено с 10 утра до 23 вечера, плюс по три часа занятий спортом с утра. За участниками будет следить искусственный интеллект – каждому выдадут чипы, которые отслеживают уровень стресса и усталости, сообщает ИА PrimaMedia.

Ректор ДВФУ Никита Анисимов на пресс-конференции, посвященной старту интенсива, подтвердил, что университет готов к такому масштабному проекту:

"Остров 10-21" – особый. Я бы сравнил его с попыткой сформировать объединение материи и антиматерии: когда рядом встречаются люди, существующие в различных образовательных реальностях и ожиданиях. Наш ДВФУ – это то пространство, которое может выдержать эти изменения.

Во время пресс-конференции организаторы подробно рассказали о том, как устроена внутренняя система интенсива.

– Мы тестируем принципиально новую модель обучения, когда человек за 10 дней может пройти образовательную траекторию, которая сформирована персонально для него. Скорее всего, у нас получится так, что ни у одного из этой тысячи участников не будет повторяющейся траектории с другими. То есть набор курса является практически полностью индивидуальным, – рассказал Дмитрий Песков, директор направления "Молодые профессионалы" агентства стратегических инициатив.

"Остров 10-21". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia "Остров 10-21". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia "Остров 10-21". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia "Остров 10-21". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia "Остров 10-21". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia "Остров 10-21". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 6

Обучение будет проходить с 10 утра до 23 вечера, то есть за время интенсива участники получат примерно 160 часов, что равняется полугодовой программе предмета в университете. Помимо непосредственных "пар" предусмотрено в расписании занятие спортом: с шести до девяти утра участники могут поплавать в бассейне, покататься на сапе или заняться йогой и другими более привычными активностями.

С такой нагрузкой постоянно растет уровень стресса. Организаторы предусмотрели это: при планировании расписания участника искусственный интеллект (алгоритмы) будет учитывать его состояние. Также чипы будут измерять уровень стресса во время занятий. Если человеку интересно, он вовлечен в процесс, то чип покажет это, как и наоборот, если участник не заинтересовался темой или спикером, датчики это заметят. Помимо медицинской и образовательной функции у датчиков есть "полицейская" система. Во время обучения за участниками будут следить модераторы, если в определенное время у ученика должна быть напряженная работа в одном из секторов, а уровень стресса низкий, то модератор проверит, находится на месте студент или где-то отдыхает.

Организаторы отдали функцию распределения участников по секциям алгоритмам, они просчитают интересы и компетенции человека и распределят людей так, чтобы они смогли получить и новые знания, и восстановить имеющиеся пробелы. Но возможность пойти куда-то в обход алгоритму оставили — ежедневно каждому участнику начисляется одна тысяча поинтов, при помощи их и можно покупать лекции на интенсиве.

Участник может поставить всю тысячу на одну лекцию и точно туда попасть, или распределить сумму между разными секциями, но тогда алгоритм может "не пустить" его туда. Поинты можно копить, если заранее знаешь, что на следующий день будет несколько мест, куда важно попасть, а в личном расписании этого нет.

Возраст участников разнится: от 14 до 52 лет. Дмитрий Песков раскрыл секрет такого возрастного разброса: человеку, который составлял алгоритм для выбора участников, — 16 лет.

"Остров 10-21". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia "Остров 10-21". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia "Остров 10-21". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia "Остров 10-21". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia "Остров 10-21". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 5

В кампус ДВФУ приехали 1000 участников со всей страны (350 бизнесменов, 254 управленца, 100 школьников, 296 других категорий). Все они смогут прокачать свои компетенции и проекты, обменяться опытом, завязать профессиональные контакты и сформировать новые проектные команды.

Никита Анисимов поделился своими ожиданиями от "Острова 10-21".

– Главное – это люди, которые позволяют раскрыть возможности, которые зашиты в каждом из нас. Часть носят эти чипы в себе. Основное, что мы ожидаем — не всем участникам раздадут обратные билеты. Кто-то останется во Владивостоке, Приморском крае. Они смогут дальше развивать технологическое предпринимательство в крае и формировать новые образовательные программы. Мы переходим на гибкие образовательные траектории для наших студентов. Если часть педагогов на "Острове" сможет подключиться к нашему образованию интенсивов и модулей, то это будет большим совместном проектом, – рассказывает ректор ДВФУ.

Такие проекты для Дальнего Востока – стратегически важны. Дмитрий Песков на вопрос "почему же Владивосток" ответил:

– Во-первых, здесь красиво. Во-вторых, принципиально важно развивать Дальний Восток, как стратегический субъект, который является не только транспортным узлом доставки угля на азиатские рынки, но и местом, где собираются таланты и преобразуют это пространство во что-то современное. Мне кажется, когда руководители нашей страны принимали решение построить мост в никуда, как говорили раньше, то сейчас становится понятным, что это сработало. Где можно провести такой интенсив в невероятно красивом месте, современных корпусах, в современных аудиториях – других мест, как кампус ДВФУ, нет. Нигде нельзя вот так собрать полторы тысячи талантов летом и сделать с ними такую программу, – хвалит Владивосток организатор.

Пресс-конференция. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Пресс-конференция. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Никита Анисимов. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Дмитрий Песков. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Константин Межонов. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Пресс-конференция. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Пресс-конференция. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Константин Межонов. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 8

– А зачем ВЭФ тоже проходит здесь? В радиусе тысячи киллометров от Владивостока почти полмиллиарда населении живет. Это уникальное место. Здесь находятся и гостиницы, и учебные корпуса, и преподавательский состав. Во Владивостоке проводились Дельфийские игры и, побывав здесь, организаторы задумались, как начать проводить в кампусе Азиатские Дельфийские игры. Думаю, что место выбрано неслучайно – оно уникально, – добавил вице-губернатор Приморского края Константин Межонов.