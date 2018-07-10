Поднять якорь: Главные матчи владивостокского «Адмирала» в грядущем сезоне КХЛ

ХК "Адмирал". Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia

Много «сдвоенных» игр, дальневосточные дерби и новогодний «подарок» - в обзоре ИА PrimaMedia (ИНФОГРАФИКА)

10 июля, PrimaMedia. Новый сезон КХЛ 2018/2019 станет самым долгим и напряженным для владивостокского ХК "Адмирал". Начнется регулярный чемпионат для приморцев выездным матчем с "Сочи", а завершится уже традиционно — дальневосточным дерби, сообщает ИА PrimaMedia.

Согласно официальному сообщению КХЛ, регулярный чемпионат впервые с сезона 2014/2015 начинается осенью. Каждая из команд проведёт по 62 матча. Это максимальное количество игр в регулярном чемпионате за всю историю КХЛ.



Календарь игр ХК "Адмирал". Фото: ИА PrimaMedia

Сентябрь

"Адмирал" начнет этот сезон с нелегкой выездной серии из шести матчей, которая откроется поединком с "Сочи". В прошлом году игра в гостях у южан закончилась неудачно для приморцев, уехавших с поражением 3:1. Однако позже "моряки" взяли реванш на домашнем льду.

Дальше владивостокцев ждут достаточно сильные соперники: "Спартак", "Йокерит" и "Автомобилист". Последние, к слову – нынешние подопечные экс-тренера "Амура" Андрея Мартемьянова. А двумя встречами в Хабаровске с его прежним клубом завершится эта выездная серия "Адмирала".

Затем "моряки" ненадолго заглянут в родную "бухту", где примут "армейцев", рижское "Динамо" и "Слован", а потом снова уедут, чтобы завершить первый месяц осени схваткой с текущими обладателями Кубка Гагарина – ХК "АК Барс".

Октябрь

В прошлом году сентябрь для "Адмирала" начался тремя выездными матчами: с "Автомобилистом", "Металлургом" и "Трактором". Теперь у хоккеистов впереди тот же "набор", только уже на домашней арене. К слову, в 2017 только один матч – с челябинским "Трактором" — у приморцев получилось выиграть.

Затем "Адмирал" получит три дня передышки, а после — улетит на три выездных игры, в которых, безусловно, самым сильным соперником станет первый — "ЦСКА". В конце своего "турне" по городам владивостокские спортсмены заглянут в Ярославль, где попробуют повторить январский успех – тогда "Адмирал" обыграл "Локомотив" со счетом 3:1.

По возвращении домой клубу предстоит три игры, в одной из которых они еще раз сразятся с "АК Барс". Помогают ли дома стены – узнаем 28 октября.

А закроют месяц "моряки" стартом очередной выездной серии, схватившись с "Барысом". Прошлый раз в Казахстане, "Адмирал", к слову, проиграл, но потом взял реванш в родных стенах.

Ноябрь

Второй месяц осени клуб проведет в разъездах. Практически на следующий день после октябрьской игры в "Астане" приморцы поедут померяться силами с "Авангардом" в "сдвоенном" матче. После этого – короткий забег домой, чтобы принять китайских "туристов" — "КуньЛунь РС", а потом снова на самолет. "Северсталь", "СКА", "Салават Юлаев" — однозначно одна из самых непростых выездов для клуба. Немного передышки – и снова небольшая домашняя серия, снова "Спартак" и "Сочи", только теперь уже на "Фетисов Арене".

Декабрь

Последний месяц 2018-го откроется для клуба выездной игрой с "Салаватом Юлаевым". Далее клуб ждет по две встречи с "Сибирью" и "Барысом", а завершится календарный год второй за сезон схваткой с одной из сильнейших команд Лиги – питерским "СКА". С учетом того, что это домашний матч, лучшего подарка дальневосточным болельщикам и не придумать.

Январь

Выйдут с каникул приморцы уже 3 января: выездной "сдвоенный" матч с китайским "КуньЛунем". Потом еще один перелет в гости к "Металлургу" и долгая, на восемь матчей, домашняя серия, которая начнется и закончится "дальневосточными дерби". Покинуть Владивосток "морякам" придется только под самый конец месяца, чтобы сыграть с минским "Динамо".

Февраль

Большую часть последнего месяца чемпионата "моряки" проведут в родной гавани. Выездов хоккеистам предстоит всего три: в начале месяца – к московскому "Динамо и "Витязю" и ближе к концу февраля – в Китай, сразиться с ХК "КуньЛунь РС". А в свой последний матч регулярного чемпионата XI сезона КХЛ "Адмирал" сыграет с принципиальным противником – "Амуром", на родной "Фетисов Арене".

Дальнейшая судьба клуба и его выход в плей-офф уже зависит и от тех результатов, которые владивостокцы покажут в течение игр, и от достижений их соперников по Восточной конференции. Остается только надеяться, что итоги окажутся более утешительными, чем в предыдущем сезоне, когда "Адмирал" оказался в самом конце рейтинга команд, опасно близко к "путевке" в ВХЛ, которую тогда, напомним, получили "Лада" и "Югра".