Более 300 артемовцев сдали нормы ГТО. Фото: Светлана Агафонова

Движение «Готов к труду и обороне» набирает популярность в городском округе

10 июля, PrimaMedia. Более 300 жителей Артемовского городского округа приняли участие и прошли тестирование по утвержденным стандартам сдачи нормативов комплекса ГТО. Всего же в округе в этом году 1250 человек должны сдать нормативы ГТО. Для этого есть необходимая база в Центре физической культуры и спорта, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-служба администрации города Артема.

Как сообщили специалисты муниципального учреждения "Центр физической культуры и спорта города Артема", всего, начиная с 2016 года, около 2 тысяч артемовцев сдали нормативы ГТО на "золото", "серебро" или "бронзу", что составляет порядка 2% от числа горожан, которые могут участвовать в движении "Готов к труду и обороне".

По словам заместителя директора центра Евгения Кашимовского, лучше всего тестирование проходят в образовательных учреждениях округа, одними из самых активных являются учащиеся школ № 17, 22, гимназии №1, 2, отделения плавания ДЮСШ "Темп".

Постепенно начали проявлять интерес трудовые коллективы. Так, работники Владивостокского центра организации воздушного движения уже приняли участие в тестировании нормативов ГТО.

Сложнее всего дело двигается в так называемых неорганизованных группах населения, хотя и в них есть те, кто успешно сдал все нормативы. В качестве положительного примера в центре тестирования рассказывают о ветеране, которому уже за 70 лет и который, находясь в хорошей физической форме, сумел сдать все нормативы 11 ступени с отличным результатом. Также в артемовский центр тестирования для сдачи нормативов стали обращаться жители краевого центра (супружеская пара на "отлично" сдала спортивные "экзамены" и претендует на получение "золота"), соседнего Надеждинского муниципального района, в котором отсутствует аналогичный центр.

Особую заинтересованность в сдаче нормативов проявляют выпускники образовательных учреждений, которым при отличном прохождении всех испытаний полагаются дополнительные балы к ЕГЭ. В ближайшее время планируется вручение пришедших в Артем 80 знаков трех номиналов по итогам сдачи нормативов ГТО за третий и четвертый кварталы прошлого года: 6 "золотых" знаков, 30 – "серебряных", 44 – "бронзовых".

Всего же в округе в этом году 1250 человек должны сдать нормативы ГТО. Для этого есть необходимая база в Центре физической культуры и спорта. Также в планах центра – организация новых фестивалей ГТО на уровне городского округа, участие в краевых турнирах.

Стоит добавить, что по итогам краевого летнего фестиваля ГТО команда Артемовского городского округа заняла первое место, после этого три человека были включены в сборную команду Приморского края для участия во Всероссийских соревнованиях, которые осенью пройдут в Сочи. Честь Артема и края на фестивале будут представлять Дарья Лаврова, Михаил Карамышев и Ольга Борисенко.